Весна на юге и нестабильный "минус": синоптики рассказали о погоде на неделю

Конец января оказался щедрым на мороз и снегопады. Но начало февраля также будет снежным. Кроме того, на Украину идет потепление - плюсовые температуры ожидаются почти во всех регионах страны. Какой будет погода в последнюю неделю января и первые дни февраля, узнавал "Апостроф".

По данным "Укргидрометцентра", во вторник, 29 января, на севере, в центре и западе Украины пройдут осадки: днем снег с дождем, а ночью снег. Практически весенняя погода в этот день будет на юге: от 6 до 10 градусов днем и от 3 тепла до 2 мороза в ночное время суток.

На остальной территории Украины дневные показатели температуры воздуха будут колебаться в пределах от 2-3 градусов мороза до 2-3 градусов тепла, а вот ночью прохладнее всего будет в восточных и северных областях. Здесь после заката солнца ожидается от 9 до 13 градусов с отметкой "минус". На западе и в центре ночью столбик термометра не опустится ниже 3-7 градусов мороза.

В среду, 30 января, снег с дождем накроет север, центр и юг страны (кроме Крыма). На западе и востоке синоптики прогнозируют сухую погоду.

"Минусовые" показатели температуры в этот день сохранятся только на севере страны: около 1 градуса мороза в дневное время суток и 3-5 ночью. На остальной территории Украины (кроме южных регионов) днем ожидается от 0 до 3 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут 5-7 градусов мороза. На юге по-прежнему сохранятся весенние температуры: 8-10 тепла днем и 2-4 градуса с отметкой "плюс" ночью.

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Прогноз погоды на вторник, 29 января Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на среду, 30 января Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на четверг, 31 января Фото: meteo.gov.ua 1 / 1 Прогноз погоды на пятницу, 1 февраля Фото: meteo.gov.ua 1 / 1

В последний день месяца, четверг, 31 января, дожди со снегом пройдут только в Житомирской, Ровненской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. На остальной территории страны осадков не ожидается.

Теплее всего в этот день будет на юге: 7-9 тепла днем и 1-2 градуса с отметкой "плюс" ночью. На остальной территории Украины дневные температуры установятся на уровне 1-4 тепла, а ночью столбики термометров покажут от 1 мороза до 1 тепла.

На следующий день, 1 февраля, температурная картина не изменится, а вот снега и дожди покинут Украину. В этот день синоптики ожидают сухую погоду по всей территории страны.

На выходных температура воздуха продолжит подниматься и достигнет 5-6 тепла днем (а на юге до +10). Однако уже со следующей недели температура начнет постепенно падать, но по прогнозам синоптиков существенного "минуса" не стоит ожидать.