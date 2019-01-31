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США накрыли аномальные смертельные морозы: опубликованы зрелищные фото

четверг, 31 января 2019, 10:32
Чикаго, США Фото: GettyImages

На США обрушились аномальны морозы, температура воздуха в достигает рекордно низких отметок - в некоторых штатах ожидается до 53 градусов мороза по Цельсию.

Холода принесли необычное зрелище, местами напоминающее постапокалиптические пейзажи. "Апостроф" собрал самые яркие фото зимней стихии.

Как сообщает "Голос Америки", волна арктического воздуха принесла опасные морозы на огромную территорию США, простирающуюся от Северной и Южной Дакоты до штата Мэн.

Чикаго, США Фото: EPA
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Чикаго, США Фото: EPA
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Чикаго, США Фото: GettyImages
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Чикаго, США Фото: GettyImages
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Чикаго, США Фото: GettyImages
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Чикаго, США Фото: EPA
1 / 1
Чикаго, США Фото: GettyImages
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Чикаго, США Фото: EPA
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Чикаго, США Фото: EPA
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Чикаго, США Фото: GettyImages
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Чикаго, США Фото: GettyImages
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Как минимум восемь человек стали в среду жертвами рекордных морозов. Люди погибли в результате переохлаждения практически во всех штатах Среднего Запада: в Мичигане, Айове, Индиане, Иллинойсе, Висконсине и Минессоте.

Самые суровые холода охватили Средний Запад. К вечеру столбик термометра опускался до -28С в Чикаго, -14С в Детройте и -29С в Миннеаполисе.

В городе Парк-Рэпидс (Миннесота) зарегистрировали рекордные -41С, в Фарго (Северная Дакота) -35С мороза. Абсолютный рекорд был побит в городе Интернешнл-Фоллс в Миннесоте, говорят синоптики. Там температура опустилась до -48С – теплее было даже на Южном полюсе в Антарктиде. Там сегодня зарегистрировали -31С.

Региональные власти закрыли сотни школ, а авиакомпании отменили более 2 тысяч рейсов, согласно сайту Flightaware, отслеживающему выполнение полетов.

Ожидается, что в Чикаго и других районах на севере Иллионйса температура опустится до -23 градусов в среду. Но с учетом сильного ветра температуры могут ощущаться, как -46 вплоть до четверга, сообщила Национальная служба погоды.

В отдельных районах северной части Великих равнин и Великих озер в среду температура может достичь 34-40 градусов мороза.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали яркие фото заснеженного Киева.

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США накрыли аномальные смертельные морозы

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