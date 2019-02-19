Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

В Украине чествуют годовщину гибели мирных граждан на Майдане Независимости. 18-20 февраля пять лет назад в центре Киева происходили самые ожесточенные бои, которые закончились массовым расстрелом протестующих. На Майдане жестоко и цинично (многие активисты были убиты выстрелами в спину, добивали упавших) расстреляли свыше 100 человек, еще 1,5 тысячи - получили ранения. Точного количества погибших не известно до сих пор, в народе их называют "Небесной сотней".

Украина помнит своих Героев. Они продолжают для нас держать наше небо... В эти дни люди несут на главную площадь цветы, в храмах проходят молебны.

"Апостроф" вспоминает, что происходило в эти дни на Майдане Независмости пять лет назад.

Майдан: как все начиналось

21 ноября 2013 года в 15.00 информационное пространство взорвала новость о том, что Украина решила кардинально изменить вектор своей внешней политики. Тогдашний премьер-министр Николай Азаров приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Взамен власти планировали "восстановить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами - членами СНГ".

В один момент были перечеркнуты все ожидания большинства украинцев о европейском будущем Украины. Надежда на перемены и привела граждан на главную площадь страны. Первой вышла молодежь, студенты лучших вузов страны. Тогда они не знали, что про их Майдан будет говорить весь мир, более 100 человек станут "Небесной сотней" и начнется война…

Фото: Владислав Содель

"Небо падает!", - так просил предупреждать о надвигающихся силовиках на баррикады Майдана один из его героев - 19-летний Устим Голоднюк. "Небо падает" стало кодовым словом, означающим приближение неминуемой катастрофы. Подготовиться к тому, что власть отдаст приказ стрелять в свой народ, не смог никто. Устим погиб от пули снайпера, стрелявшего по приказу властей. Он помогал выносить раненых с улицы Институтской 20 февраля.

Хронология событий 18-20 февраля

18 февраля. Лидеры оппозиции ведут участников Народного вече через оцепление милиции к Верховной раде. В результате столкновений от огнестрельных ранений погибло 25 человек, в том числе, и сотрудники милиции. Вечером силовики штурмуют Украинский дом. Столичный метрополитен обездвижен впервые с момента его открытия в ноябре 1960 года.

19 февраля. СБУ накануне объявила о начале антитеррористической операции. Ночью подожжен Дом профсоюзов. Применение огнестрельного оружия силовиками приводит к смерти 75 человек, вместе с тем, факт его использования властями отрицается. Лидеры оппозиции ведут переговоры с тогдашним президентом Виктором Януковичем о мирном разрешении кризиса.

Фото: ЕРА

20 февраля. Глава МВД Виталий Захарченко подписал указ о выдаче полиции огнестрельного оружия. На улице Институткой силовики расстреливают протестующих, многие из которых пытаются помочь раненым. Убито еще около 60 человек.

Преступление и наказание

В Генпрокуратуре отрапортовали, что большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, раскрыты. О подозрении сообщено 442 лицам, в суд направлены обвинительные акты в отношении 279 человек.

В то же время, по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, спустя пять лет после кровавых событий на Майдане Независимости к ответственности были привлечены всего три человека. Также в организации сетуют, что уголовные дела затягиваются в судах.

В эти трагические дни сотни украинцев несут на улицу Институтскую, где расположилась Алея Небесной сотни, цветы и свечи.

ПОМНИМ...