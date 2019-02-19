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Небо заплачет: синоптик рассказал о погоде в День героев Небесной сотни

вторник, 19 февраля 2019, 10:58

В среду, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни в Украине прогнозируется облачная погода и осадки.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в Украину придет атмосферный фронт, который закроет небо облаками. Осадки пройдут в большинстве областей.

В частности, в Карпатах и на северо-востоке Украины возможен мокрый снег. В южной части страны и на Востоке будет сухо, только вечером до Харькова дойдет фронт с осадками.

Температура воздуха ожидается днем от +3 до +6 градусов, на Западе до +9, на Востоке от 0 до +3 градусов.

"В Киеве 20 февраля набегут облака, пройдет небольшой дождь, берите зонты. Ближайшей ночью в столице около нуля, завтра днем +5 +7 градусов. День завтра - особый, тяжелый и глубокий на воспоминания, погода какая-то в унисон настроению будет", – пишет Диденко.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшую неделю читайте в материале "Апострофа": Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю.

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