Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и враге Украины, больше чем Россия

20 февраля 2014 года вошло в новейшую историю Украины как самый кровавый день противостояния на Майдане. Именно в этот день на улице Институтской и прилегающих кварталах, от пуль погибло, по официальным данным, 48 участников Революции Достоинства. Еще 20 человек умерли позже от полученных ранений. Свою роль в революции сыграли и насельники Михайловского монастыря, которые в ноябре 2013 года приютили в стенах обители избитых "Беркутом" студентов, а потом помогали активистам в течение всего конфликта с властью.

Один из тех, кто не остался в стороне и хорошо помнит те исторические события - священник ИВАН СИДОР. Его имя стало известным на всю страну после того, как в ночь на 11 декабря, при попытке разогнать Майдан, он разбудил столицу колоколами Михайловской обители. В интервью "Апострофу" священник рассказал о тех трагических событиях, чего удалось достичь Майдану, как поменялось мировоззрение украинцев и что еще предстоит сделать.



- Отче, вспомним исторические события, когда 30 ноября Михайловский монастырь открыл свои двери для активистов Майдана, которые убегали от "Беркута". Какие мысли у вас были в то время? Было ощущение, что приближается что-то плохое и через несколько месяцев на Майдане будет так много погибших?

- Никто тогда не предполагал, что революция затянется на столько месяцев и не знал, чем это все закончится. Действовали по факту: есть убитые люди, студенты, которые просят защиты. И монастырь, как не только историческое сооружение, но и духовное место, призванное помогать людям, открыл свои врата. Интересно, что монастырь освящен в честь Архистратига Михаила, начальника небесных воинств, и как раз на Майдане Независимости установлен горельеф Архистратига Михаила, и студенты именно оттуда по улице Михайловской поднимались к Михайловскому монастырю. Архангел Михаил - небесный покровитель Киева, даже на казацких знаменах изображали его фигуру, на протяжении многих веков он считался покровителем украинцев. То есть такой символизм, именно в обитель архангела Михаила прибежали студенты.

- Помните тот день? Что это были за люди? Напуганные? Растерянные?

- Я тогда был еще студентом. Всю картину увидел примерно в семь утра, когда мы проснулись и начали собираться на утреннюю молитву. Увидел, что вся площадь, вся территория занята людьми. Такого раньше не было. Были раненые, были люди с перевязанными наскоро головами, у некоторых были окровавленные руки, также было видно, что пострадавших били. Мы не знали что происходит, и из разговоров с людьми я понял что случилось.

В ночь на 30 ноября 2013 состоялся разгон митинга под стелой Независимости в КиевеФото: УНИАН

- Сейчас от многих можно услышать мнение, что идеалы Майдана преданы и не были достигнуты, а в стране по сути ничего не изменилось. Вы с этим согласны?

- Я не могу сказать, что все, за что стоял Майдан, выполнено. Активисты со временем разошлись, но часто мы можем услышать, что Майдан еще не закончился: люди обещают в случае необходимости собраться еще раз. И теперь мы все понимаем, что украинский народ стал сознательным и может консолидироваться в любой момент. Многие задачи действительно не выполнены, но и многое изменено в положительную сторону. К позитивным изменениям можно отнести тот факт, что появилось украинское войско. К сожалению, это произошло из-за начала войны, но ранее войска не было. После Майдана мы получили мощную армию.

Вторым положительным моментом кто-то называет безвиз, но я, как духовное лицо, хотел бы отметить тот факт, что у нас появилась единая церковь. Это также заслуга Майдана. После Майдана позволили молиться в Софии Киевской и ее Трапезном храме. В течение 70 лет на территории заповедника София Киевская молитва не звучала, а как раз после Майдана подняли вопрос, почему София духовно мертва. Украинского языка везде стало больше: на телевидении и радио.

Кроме того, прошла четкая граница между Украиной и Россией. Помню, когда на празднование 1020-летия Крещения Руси в Украину, в Киев, приезжал митрополит Кирилл, тогда на сцене на Крещатике он произнес, что Украина, Россия и Беларусь - это единая Русь. Он несколько раз это повторял, а в толпе стояли люди с российскими флагами. Разве сейчас такое возможно? Чтобы кто-то говорил, что это единая Русь под российскими флагами на Крещатике. За десять лет произошел колоссальный слом сознания: что мы украинцы, и есть другая страна - Россия. Пришло понимание, что мы не единый народ и трудно сказать, что братский, ведь брат никогда не будет убивать брата.

Относительно негатива... Даже церковь призвала, что нельзя заниматься коррупцией. В 2014 году синод УПЦ КП постановил, чтобы коррупционеров не допускали к таинству причастия. Но это уже история, но я не сомневаюсь, что и действующий предстоятель единой церкви будет против этого явления, потому что именно коррупция иногда является большим врагом, чем государство-агрессор.

- Лично вас не раздражает, или, возможно, оскорбляет, что большинство виновных в расстрелах людей на Майдане бежали в Россию и остались безнаказанными?

- Как священник я должен сказать словами из Библии: любите врагов ваших, прощайте врагов ваших, благословляйте ненавидящих и проклинающих вас. Это христианские идеалы, и мы должны к ним стремиться. Но во мне есть и человеческая сторона: как патриота, как гражданина государства, как живого человека, который понимает, что у кого-то забрали сына, дочь, отца, мужа и за все надо отвечать. Это другой принцип существования людей. Если мы за каждое слово дадим ответ, согласно учению Иисуса Христа, то и за каждое деяние ответим. Поэтому лучше для тех людей, которые совершали эти преступления, ответить здесь на земле, так как суд человеческий является не таким страшным, как суд Божий. Суд человеческий является временным: кого-то на пять лет посадят, кого-то на десять, кого-то пожизненно ... Но человеческая жизнь не вечна, и гораздо хуже, если человек здесь на земле не понесет наказание, а будет нести наказание уже после своей земной жизни.

- В этой ситуации безнаказанности как найти душевный покой родственникам погибших? Что им можно посоветовать?

- Люди, которые потеряли своих сыновей, детей, семью, должны помнить, что их родные отдали свои жизни за Украину, то есть нас с вами, за то, чтобы мы жили в свободной стране, а не были в ярме. Они должны помнить слова Иисуса Христа, который сказал, что нет большей любви, если кто душу свою отдаст за друзей своих. Именно эти люди отдали свои души за друзей, ведь на Майдане стояли их друзья и собратья. Это означает, что они выполнили самую важную заповедь Иисуса Христа: возлюби ближнего своего как самого себя. А если они выполнили эту заповедь, то они достигли царства небесного. Поэтому родители должны помнить, что их дети уже с Богом, и государство, и церковь про них никогда не забудут. В храмах ПЦУ на каждом богослужении молятся об упокоении душ погибших воинов Небесной сотни и тех, кто отдал свою жизнь, защищая независимость нашего государства.

Украинцы скорбят о погибших во время протеста, которых считают героями и называют «Небесной сотней»Фото: Владислав Содель

- Когда Михайловский монастырь приютил студентов из Майдана, то, по сути, он же пошел против власти. А в то время, как мы помним, отношения между УПЦ КП и официальной властью были не лучшими. Не было ли опасений, что после этого отношения с властью испортятся еще больше, и даже само существование церкви может оказаться под угрозой, ведь тогда никто не знал, что властьимущим осталось несколько месяцев.

- Для УПЦ КП период президентства Виктора Януковича, если сравнивать его с существованием при других гарантах, то действительно - это были не лучшие времена. Но и не плохие, потому что все же государство никакого давления не оказывало на церковь. Единственное, что в те времена больше помогали УПЦ МП: предоставляли земельные участки, помещения, храмы. Очень много было передано именно им. Киевский Патриархат был в стороне - не трогали, но и никак не помогали. Когда начался Майдан, церковное руководство понимало, что идет против власти. Были телефонные звонки, были обращения с целью провести профилактические беседы с насельниками монастыря и его наместником, чтобы монастырь не вмешивался в эти дела. Ведь церковь якобы отделена от государства, то почему же вы вмешиваетесь. Но мы положились на волю Божию.

Кроме того, успокаивающим фактором было то, что сам патриарх Филарет в первый же день сказал: монастырские двери открыть и не закрывать, пока люди будут нуждаться в помощи. Наместник монастыря архиепископ Агапит и ректор духовной академии, тогда еще ректор, а сейчас предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, - все участвовали в помощи Майдану.

Кстати, расскажу один факт, о котором никто еще не рассказывал: митрополит Епифаний время от времени давал деньги, это была тысяча, иногда две тысячи гривен, и говорил отнести на Майдан. А возле дома профсоюзов стояла большая прозрачная урна, и там люди жертвовали на нужды Майдана. То есть, сам ректор давал деньги, чтобы я носил и бросал. Не хочу, конечно, идеализировать, что мы такие хорошие, но мы должны были помочь людям, а что потом будет, то и будет, на все воля Господня. В первые дни было страшно. Но прошло время, мы привыкли к Майдану и так сосуществовали. Интересный факт: за весь период Майдана на территории монастыря не было ни одного сотрудника милиции или "Беркута".

- Сейчас ситуация изменилась коренным образом: официальные власти на стороне единой церкви, поддерживают ее, помогли с томосом. А что будет, когда в будущем действующая власть будет делать откровенно неправильные вещи, как в свое время делала власть Януковича? Сможет ли церковь снова пойти против чиновников, если увидит несправедливость?

- Церковь получила томос, и будем откровенны, в этом нам помогло государство. Было бы неправильно сказать, что мы бы достигли этого без государства. Когда ты получил автокефалию, здесь действительно тонкий лед, тонкая грань, чтобы не стать государственным проектом, государственной церковью, чтобы церковь не была политизирована. Сейчас ПЦУ как раз на таком хрупком льду, когда она должна пройти спокойно этот период. Он закончится. Основной критерий, по которому должна жить церковь, это ее устав, каноны и заповеди Христа. В принципе, как она жила и до этого. Если власть снова предпримет какие-то насильственные действия и скажет не вмешиваться, то церковь снова будет на стороне народа, потому что само слово "церковь" даже в переводе с греческого языка - собрание верующих. То есть, народ, который соединяется в духе любви к ближнему и к Богу. Это и есть критерии.

- От бывших правоохранителей, которые бежали в Россию после расстрелов людей на Майдане, можно услышать своеобразные оправдания, мол, они только выполняли приказы командиров и ни в чем не виноваты. Как мы знаем, в Библии сказано: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти поставленные Богом". Оправдывает ли это бывших правоохранителей, или они не имеют морального права на такие оправдания?

- Интересный вопрос, ведь каждый военнослужащий, перед тем как пойти служить, принимает присягу, поэтому, с одной стороны, он должен слушаться своих командиров. Однако, когда речь идет об убийствах собственных граждан, которые не угрожали ничем... Вы же помните, с чем были ребята на Майдане: деревянными щитами, палками. Другое дело, когда нападает другое войско, другое государство. Люди тогда защищают свою Родину от нападения, что сейчас и происходит, то есть, чтобы жила моя мама, жил мой брат - я иду воевать. Человек защищает ближнего, и можно сказать, что в этом случае это оправдано. А на Майдане украинцы убивали украинцев, а это уже зло. Даже если тебе дают команду убивать, то как можно стрелять в своего брата? Ты не защищаешь от него своих родителей. Поэтому в этом случае можно было и не послушаться командования. Плохое указание не всегда должно быть выполнено. Ева в раю также послушалась змея и попробовала плод. Так же и командиры отдают приказ солдатам стрелять, но этот приказ нес в себе не защиту Родины, а преступление.

Был подписан приказ о выдаче милиции огнестрельного оружия. На улице Институтской силовики расстреливали протестуючих, 20 февраля 2014 года Фото: УНИАН

- Как считаете, за что украинцев ненавидят простые россияне? С российскими властями все понятно, у них есть свои мотивы, интересы, а если брать именно простых россиян. Почему им хочется ехать "убивать хохлов" и еще как они говорят "по зову сердца". Откуда у простых россиян ненависть к нам?

- Во-первых, это происходит из-за той информации, которой кормят россиян внутри их страны. Если включить их новости и посмотреть минут 20, то создается впечатление, что собственных проблем у них нет. Каждый блок новостей состоит из части об Украине, и все подается в негативном свете. Новости состоят из обмана. Народ травят, травят сознание, закладывается мнение, что украинец не имеет права на существование. Когда смотришь украинское телевидение, то попробуй сказать неправду, придут другие телеканалы и будут разоблачать тот телеканал, который обманывает. То есть у нас правда есть. А там создается иллюзия.

Во-вторых, причины нужно искать в историческом контексте. Если посмотреть всю историю войн украинских и российских, то становится понятно, что украинцы, как правило, только защищались от нападений янычар, монголо-татар, поляков, империй. Мы все время воевали за независимое государство. А если посмотреть историю конфликтов России, то можно насчитать более 100 войн, которые вела именно Российская империя. Этот народ не может жить мирно. Им надо воевать, что-то захватывать.

- Но получается, что такие настроения в России почему-то поддерживаются РПЦ. Например, освящение оружия, ракет. Для чего это делается?

- Это делается в угоду государству. В России мы как раз и видим ту модель существования церкви, когда она полностью является государственным институтом, хотя и имеет патриарха. Там церковь не может сказать государству "нет". Все, что государство скажет, церковь все сделает. Кроме того, есть огромная разница между украинским и российским православием. Например, украинский священник никогда не будет освящать оружие. Пусть это будет даже просто нож. Это орудие убийства. Мы не можем освящать средства убийства. Поэтому украинские священники или капелланы всегда освящали бронежилеты, тепловизоры, обувь, одежду, камуфляж, то есть все, что может сохранить жизнь человеку.