​Весна в пути: синоптики рассказали о погоде в Украине в последний день зимы

28 февраля, в последний день календарной зимы, будет по-весеннему тепло. Температура воздуха местами поднимется до 13 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается, лишь в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/с. Температура ночью до + 1°, днем до + 10°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до + 13°.

В северных областях местами пройдет дождь, температура ночью до 0°, днем до + 9°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до + 10°.

Как сообщал "Апостроф", уже с понедельника, 4 марта, в Украину вернется потепление.

Ранее стало известно, каким будет первый месяц весны в Украине.