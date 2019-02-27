РУС. | УКР.

среда, 27 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

18:15
И этот туда же: судья Нацотбора Евровидения рассказал о своих выступлениях в России
17:59
​Казнь или пожизненное: мать жертвы ДТП с Зайцевой жестко высказалась о приговоре
17:45
Известный украинский борец может принять неожиданное решение по дальнейшей карьере
17:44
В России военные БТРы устроили групповое ДТП с легковушками: фото и видео
17:31
Искусственные границы: MARUV сделала заявление о концертах в России
17:27
Агрессия России продолжается: Яценюк озвучил главную цель вменяемых политиков
17:12
Новая модель энергорынка делает невозможным монополизм - эксперт
17:08
Бойко пообещал обеспечить пенсионерам достойную пенсию, которую они заслужили
17:05
Обнаружена очередная схема обогащения чиновников: Нацбанк раскрыл детали
16:58
В Киеве срочно эвакуировали аэропорт: что произошло, фото
16:57
Скандал вокруг Минобороны: стало известно о первых кадровых решениях
16:55
​Весна в пути: синоптики рассказали о погоде в Украине в последний день зимы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Весна в пути: синоптики рассказали о погоде в Украине в последний день зимы

среда, 27 февраля 2019, 16:55

28 февраля, в последний день календарной зимы, будет по-весеннему тепло. Температура воздуха местами поднимется до 13 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается, лишь в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/с. Температура ночью до + 1°, днем до + 10°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до + 13°.

В северных областях местами пройдет дождь, температура ночью до 0°, днем до + 9°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до + 10°.

Как сообщал "Апостроф", уже с понедельника, 4 марта, в Украину вернется потепление.

Ранее стало известно, каким будет первый месяц весны в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реинтеграция Донбасса: почему Украина не может распутать этот клубок

Украина против игорки: в Каменце-Подольском подхватили инициативу по борьбе с азартным бизнесом

​Контрольная закупка: как международные организации стоят на страже украинской медицины

Оскар-2019: все победители кинопремии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: