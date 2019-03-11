Когда вернется тепло: синоптики рассказали о погоде на неделю

Теплая весенняя погода сменилась первым мартовским похолоданием, привычным в это время года. Какой будет погода в ближайшую неделю в Украине, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, ближайшая неделя будет дождливой.

Во вторник, 12 марта, дождь, а местами и дождь со снегом ожидается по всей стране, кроме пяти центральных областей (Винницкая, Черкасская, Кропивницкая, Сичеславская и Полтавская).

Днем на большинстве территории страны будет 3-6 градусов с отметкой "плюс", в Николаевской, Одесской областях и в Крыму ожидается +5-7, а в Закарпатье – до 9 градусов тепла. Ночью в западных, северных, восточных и центральных областях ожидаются заморозки, а на юге и в Крыму небольшой плюс (0+4).

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В среду, 13 марта, погода резко изменится. По всей стране будет солнечно. Температура вырастет на 2-3 градуса практически во всех регионах страны. Теплее всего днем будет в Черновицкой области (+8-10), а холоднее всего – жителям Сумской и Луганской областей (+4-6). Ночь будет морозной, за исключением Одесской области (0+2) и Крыма (+2-4).

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В четверг, 14 марта, осадки снова вернутся в Украину. На западе ожидается дождь и мокрый снег с дождем. В остальной части страны – без осадков.

Днем в западных, южных и центральных областях будет 7-10 градусов тепла, на севере и востоке Украины +5-7. Ночью морозы до 4 градусов будут на левобережной части Украины, а на правобережье уже будет теплее (0+2).

В последний рабочий день недели, 15 марта, дожди пройдут в западных и восточных областях. На остальной части страны синоптики обещают сухую погоду. Температура воздуха составит 7-9 градусов тепла на западе, +6-8 на севере, в центре и на юге и 3-6 градусов тепла в восточных областях. Ночью небольшой "минус" будет во всех регионах кроме западных областей.

На выходные потеплеет. Так, на большинстве территории страны солнышко прогреется до 11-13 градусов. Холоднее будет на востоке – там столбики термометра покажут +6-8 градусов. Ночью в западных областях будет до 4-5 градусов тепла. Осадки в виде дождя синоптики прогнозируют на западе, а в восточных регионах ожидается мокрый снег с дождем.