​Вместо ветра придет мокрый снег: опубликован холодный прогноз погоды для Украины

12 марта в Украине существенно похолодает, ожидается дождь с мокрым снегом.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Этот сильнющий ветер завтра стихнет. Но пока что сегодня, в понедельник, берегитесь штормовых его порывов. Потому что может так рвануть мгновенно и неожиданно, что и дерево рванет с корнем. Поэтому будьте особенно внимательными и осторожными", - предостерегла синоптик.

По ее словам, завтра, 12 марта, ветер ожидается северо-западного направления, 5-12 метров в секунду. На Западе пройдет дождь и мокрый снег. На юге также есть вероятность мокрого снега во вторник. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Температура воздуха будет низкой: ночью 2-4 градуса, днем +2 +8 градусов.

В Киеве 12 марта ночью и утром - без осадков, во второй половине дня ожидается незначительные дождь и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице предполагается 2 градуса мороза, завтра днем 5 +6 градусов.

Однако, по словам Диденко, уже 16-17 марта, в Украине начнется потепление.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.