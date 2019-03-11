РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

14:13
В центре Киева ураганный ветер снес крышу здания: опубликовано фото
14:03
Христос воскрес - это фейк? В России властей попросили срочно разобраться
13:57
Появились новые фото последствий опасной непогоды по всей Украине
13:50
Названо имя лучшего игрока 21-го тура чемпионата Украины
13:40
В "Киевзеленстрое" объяснили необходимость обрезки деревьев
13:39
​Мэру Одессы сообщили о новом подозрении: что ему вменяют
13:30
Он хочет отомстить: главный злодей "Игры престолов" рассказал о финале сериала
13:29
Почти все на крючке: в России высказались о "пешках" Путина на выборах в Украине
13:27
Украинец написал уникальный портрет Шевченко с секретом: фото
13:23
Во втором туре выборов встретятся Тимошенко и Зеленский - социология
13:20
СМИ опубликовали интересные факты о пользе и вреде никотина
13:15
Где смотреть онлайн женскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Вместо ветра придет мокрый снег: опубликован холодный прогноз погоды для Украины

понедельник, 11 марта 2019, 13:14

12 марта в Украине существенно похолодает, ожидается дождь с мокрым снегом.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Этот сильнющий ветер завтра стихнет. Но пока что сегодня, в понедельник, берегитесь штормовых его порывов. Потому что может так рвануть мгновенно и неожиданно, что и дерево рванет с корнем. Поэтому будьте особенно внимательными и осторожными", - предостерегла синоптик.

По ее словам, завтра, 12 марта, ветер ожидается северо-западного направления, 5-12 метров в секунду. На Западе пройдет дождь и мокрый снег. На юге также есть вероятность мокрого снега во вторник. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Температура воздуха будет низкой: ночью 2-4 градуса, днем +2 +8 градусов.

В Киеве 12 марта ночью и утром - без осадков, во второй половине дня ожидается незначительные дождь и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице предполагается 2 градуса мороза, завтра днем 5 +6 градусов.

Однако, по словам Диденко, уже 16-17 марта, в Украине начнется потепление.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Гори, патриархат!": какая боль скрывается за Маршем женщин 8 марта

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: