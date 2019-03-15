Украинцев обрекают на болезни и смерть: в чем опасность новой инициативы Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины (Минздрав) решили навести порядок в сфере реализации противомикробных препаратов, более известных в народе как антибиотики. Чиновники уверяют, что такие лекарства необходимо продавать в аптеках исключительно по рецепту медиков, ведь самолечение антибиотиками только вредит здоровью украинцев. Что придумали в Кабмине, и как решение правительства на самом деле отразится на нашем здоровье, разбирался "Апостроф".

Что планируют изменить

На заседании Кабмина 6 марта был утвержден "Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам". Согласно документу, до 3 квартала 2019 года МОЗ должен разработать изменения в законодательство "по ограничению безрецептурного использования противомикробных препаратов". А уже во втором квартале 2020 года, по плану, изменения в законодательство должны быть одобрены парламентом, и аптеки без рецепта врача, в теории, не смогут продавать украинцам антибиотики.

Кроме того, изменения коснутся и сельского хозяйства. В этой отрасли также ограничат использование противомикробных препаратов, которые фермеры часто используют для стимуляции роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве.

Зачем это нужно

В Минздраве уверяют, что антибиотики просто перестают действовать из-за чрезмерного и необоснованного их применения. Почему так получается? Во-первых, примеров, когда украинцы сами для себя становятся врачами и сами себе назначают противомикробные препараты – масса. А при частом самолечении антибиотиками, у вредоносных микроорганизмов вырабатывается иммунитет, и лекарства перестают действовать. Более того, возбудители инфекций модифицируются, и избавиться от них при помощи антибиотиков становится невозможно.

Фото: UNIAN

"В результате уже сегодня гибнут люди во всем мире. Эта проблема уже признана одной из угроз человечеству", - поясняют в Минздраве.

"Есть такие бактерии, которые вообще не чувствительны к известным антибиотикам. Как раньше выходили из ситуации: если какой-то антибиотик уже не работает, то синтезировали что-то новое. Но, во-первых, это деньги, во-вторых, новый препарат нужно проверить на разных моделях: доклинические испытания, потом клинические испытания на людях. А это все - время", - поясняет "Апострофу" завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

Действительно, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, человечество находится на пороге так называемой постантибиотической эры, когда распространенные инфекции и незначительные травмы вновь могут стать смертельными. Уже сейчас медикам становится все сложнее лечить пневмонию, туберкулез, заражения крови.

"Разные микроорганизмы обмениваются генетическими фрагментами, кодирующими устойчивость к антибиотикам, - поясняет "Апострофу" врач-инфекционист Алексей Галимский. - Например, человек может пропить курс антибиотиков, имея вирусную инфекцию, что абсолютно бессмысленно, а у него кишечная палочка в организме выработает устойчивость к этому антибиотику. Потом человек попадет с каким-то страшным гнойным патогеном в стационар, а кишечная палочка "подарит" патогену фрагмент устойчивости, и в стационаре человек может погибнуть, потому что не найдется адекватного антибиотика. Вот зачем на Западе антибиотики отпускают по рецепту".

Во-вторых, проблема не замыкается только на людях, которые сами себе назначают ненужные им препараты. Необоснованно выписать противомикробный препарат может и врач, если не имеет четких протоколов и рекомендаций. Кстати, разработать такие рекомендации - одна из задач "Национального плана".

"Антибиотик должен назначать врач. Но, к сожалению, часто и врачи назначают без весомых оснований", - говорит "Апострофу" завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. Мечникова Андрей Волянский.

фото:UNIAN

Как будет в Украине

Эксперты, опрошенные "Апострофом", сходятся во мнении, что в теории инициатива Минздрава правильная, да только в украинских реалиях она вряд ли заработает так, как нужно.

Конечно, еще не ясно, как будет выглядеть закон, обязывающий продавать антибиотики по рецепту, но в любом случае украинцы будут его обходить.

"Когда мы ставим на пути какой-то искусственный барьер, люди его пытаются каким-то образом обойти. Возникнут конторы, которые будут брать деньги за антибиотики по цене раза в три дороже. Даже сейчас для человека с деньгами не проблема достать любой наркотик из аптечной сети", - отмечает Галимский.

Да и липовые рецепты, распространяемые за деньги в сети, никто не отменял. Кроме того, отпускать антибиотики строго по рецепту невыгодно самим аптечным сетям. А если у бизнеса и пациента интересы общие, то государство в этой идиллии явно третий лишний персонаж.

"Реально ли это сделать, сказать сложно. Ведь наши все аптеки - коммерческие. Не продал лекарство - не получил доход. А кто проверит, продали антибиотик по рецепту или нет, и хватит ли проверяющих на все аптеки? Я не уверена", - отмечает Алла Мироненко.

Но если МОЗ все же выстроит эффективную систему контроля, то существует вероятность, что некоторые виды антибиотиков просто невозможно будет найти в аптеках.

"При затруднении продаж препарат с рынка просто исчезнет. У ряда препаратов, особенно новых, просто упадет рентабельность, и они уйдут с рынка", - поясняет Галимский.

Далее глубина проблемы только возрастает. Дело в том, что привыкание к антибиотикам происходит не только вследствие необоснованного применения препаратов (будь то самолечение или рекомендация врача), но и по причине того, что противомикробные лекарства могут попадать в организм человека с пищей.

"В Европе, где это все упорядочено, в сельском хозяйстве для животных используют одни антибиотики, а для лечения людей используются другие антибиотики. Там все строго разграничено. Если мы съедаем, например, мясо животного, которое принимало антибиотики, какие-то дозы вещества все же попадают в наш организм, и когда человек заболевает, его начинают лечить антибиотиками, а они не помогают", - добавляет Алла Мироненко.

Далеко не факт, что в Украине фермеры придерживаются тех же правил.

"У нас в ветеринарии используются те же действующие вещества, только немного с другими стандартами качества, по сравнению с препаратами для людей. Учитывая, что в ветеринарии нет контроля, а точнее - полная бесконтрольность и коррупция, это технологически выгодно. Поэтому, если вы собираетесь вводить что-то в здравоохранении, то у ветеринаров это уже на несколько лет раньше должно быть и максимально жестко контролироваться. Но по факту контроля нет, а даже если его введут, то контроль не появится, ведь коррупция ужасающая", - сетует Алексей Галимский.

Еще одна грань проблемы - доступность первичной медицины, ведь если талоны на антибиотики будут только у врачей, то к ним нужно попасть на прием.

"Для того чтобы амбулаторный больной смог получить антибиотик по рецепту, ему нужно попасть на прием к семейному врачу. Вот здесь и появляется проблема доступности семейной медицины, ведь мы приходим к тому, что у нас семейный врач во многих ситуациях консультирует по телефону", - отмечает Галимский.

"Если сейчас больной не имеет доступа к врачу, то дедушкам, бабушкам по селам сынок может купить в аптеке лекарство и привезти его на машине. По сути дела, их эпидемическое значение в передаче генов бактерий чувствительности незначительное", - говорит врач-инфекционист.

В будущем же нужно будет ехать к медику - кровь из носа. А что, если ехать не к кому? Например, семейных врачей в районе или селе просто не хватает? Рекомендация Минздрава феерическая: обеспечить необходимое количество врачей должна местная власть.

Правда, в Кабмине обещают, что уже с апреля медики смогут выписывать электронные рецепты (пока только в рамках государственной программы "Доступные лекарства"), однако получить электронный рецепт в том же селе, очевидно, будет для пациентов тем еще квестом, ведь далеко не каждый житель села имеет доступ к интернету.

"Без нормального доступа к первичке, такая ситуация обречет людей если не на смерть, то на более тяжелое течение заболевания, ведь будет затрачиваться больше времени для того, чтобы получить рецепт. В итоге, период доступа больного к антибиотику будет увеличиваться до нескольких суток. Возрастет смертность, госпитализация и заболеваемость", - констатирует Галимский.