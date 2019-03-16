Как победить Дракона, которого невозможно побороть революцией

В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш рассуждает о пассивной и активной форме уважения и о том, как побеждать вещи, которые невозможно побороть революцией. И почему уважение не должно быть пассивным.



Как-то мне довелось ехать в поезде с человеком, который был свидетелем Иеговы. Мы очень мило беседовали на религиозные и светские темы, однако в определенный момент он стал объяснять мне, что современные светские лидеры не могут вести за собой людей, потому что являются неполноценными. В частности, в плане морали. В частности, Леонардо да Винчи. "Вы же знаете, что он был геем? Может ли он быть после этого нравственным авторитетом?"

Я хорошо отношусь к свидетелям Иеговы. Хорошо отношусь к геям. Уважаю и восхищаюсь наследием Леонардо да Винчи. Однако в том, чтобы смешивать все в одну кучу, я вижу ужасную несправедливость. Его сексуальные симпатии никоим образом не дискредитируют его как художника. Однако нам по-детски хочется увидеть в человеке идеал - а потом, разочаровавшись, хочется этого же человека предать анафеме.

Устав от многочисленных разочарований, мы становимся циниками и часто повторяем риторический прием, который использовал мой собеседник. Нам проще воспринимать человека лишь как функцию - левого или правого, феминистку или сторонника патриархата, гея или натурала. Дегуманизация и обесценивание закрывают нам возможность наладить диалог, выйти из своей черно-белой позиции и увидеть за ней живого человека, по своему несчастного и счастливого, где-то осведомленного, а где-то - растерянного. Однако разглядеть человека мы можем только тогда, когда вернем в своем восприятии этому человеку ценность.

Этот процесс восстановления ценности являются ничем иным как уважением.

Мы привыкли (а кто-то, может, скажет, что патриархат натренировал нас) выражать свое уважение рефлекторно, повинуясь зачастую авторитарным структурам общества: учебные заведения, муниципальные учреждения, силовые структуры - вселяют в нас скорее неприятный трепет и замирание, потому что от них часто зависит наше будущее. Уважение для нас давно стало чем-то пассивным. Можем считать себя счастливчиками, если у нас есть опыт уважения, связанный с любовью, восхищением, чувством благодарности. Пассивное уважение расценивается нами как неприятное принуждение, как инструмент репрессии. Всякая пассивность для живого, сознательного человека - это всегда больно. "Я не делаю, я - лишь объект, с которым что-то делают".

Поэтому естественная реакция на авторитарную среду, где все располагает к пассивному уважению - бунт, революция. Желание построить новый мир с нуля.

Проблема лишь в том, что каждый бунт - это всегда поединок с Драконом. И очень часто, убивая Дракона, мы сами становимся ним. Негатив другого, который мы часто рационализируем, но который сначала входит в наше сознание как эмоциональное неприятие определенных вещей - не что иное, как наша собственная Тень. И преодолевая Тень, мы только делаем ее сильнее.

Бунты, протесты, перевороты - все это, к сожалению, инструментарий, который позволяет менять только поверхностную динамику ситуации. Наши внутренние реалии нельзя просто взять и заставить поменяться. Нельзя перестать быть рабом, просто убив своего хозяина. Нужна работа над собой, чтобы решиться, как у Шварца, сказать Дракону: "Тень, знай свое место!".

Победить Тень, соревнуясь с ней, невозможно. Ее можно только принять. Признать в себе и признать право на Тень у других.

В боевых искусствах Востока существует установка: прежде чем драться, ты должен почувствовать уважение к сопернику. Только так ты сможешь адекватно оценить его. Без уважения ты рискуешь или подвергнуться гневу, или испугаться соперника. И тогда ситуация станет непредсказуемой.

Самое трудное - уважать власть других. Это болит больше всего. Но, если мы хотим общества, где действуют законы, мы первыми должны проявить это качество - и не только требовать выполнения законов, но и начать уважать тех, кто наделен властью. Не важно - справедливо они наделены, или (как нам зачастую кажется) нет. Как минимум, это позволяет нам адекватно оценить ситуацию. Как максимум - это позволяет нам находить новые траектории для роста и развития.

Существует устоявшееся мнение о том, что интеллектуал - всегда против власти. А тот, кто за власть - конформист. Как по мне, интеллектуал - это тот, кто за истину. Уважение же - даже уважение к власти (и даже к плохой власти), в любое время и при любой партийности - это персональный и публичный инструмент сохранения истины в поле зрения.

Уважение - не значит слепота. Уважение - не значит подчинение. Уважение - не проигрыш. Более того, уважение не означает, что нужно забыть чьи-то ошибки или неискупленную вину. Уважение означает - видеть сверх того, что уже было. Уважение возможно только там, где есть и самоуважение.

Уважение - это постоянное обновление ясности ситуации (в отличие от пренебрежения, которое единовременно и фиксировано перечеркивает нашу способность трезво оценивать другого человека), которое позволяет динамически создавать отношения, каждый раз открывая нам перспективу, а не тупик.

Активное уважение - значит сознательное, а главное, ответственное включение в построение мира вокруг себя. Уважая других активно, а не пассивно, мы берем на себя ответственность за свои эмоции, свои реакции, свою жизнь. Включая активное уважение, мы исходим из парадигмы насилия над собой. Теперь мы уже не объект - мы становимся субъектом процесса. Мы - больше не жертва. Мы видим, куда двигаться дальше. Разве это не прекрасно?