"Гори, патриархат!": какая боль скрывается за Маршем женщин 8 марта

8 марта в Киеве состоялась масштабная женская акция. В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш размышляет о неожиданных значениях лозунгов на плакатах феминисток и ультраправых во время пятничного Марша женщин.



"Марш женщин к 8 марта", организованный вчера феминистическими группами Украины, получил реакцию в виде пикета со стороны праворадикальных организаций. Несколько попыток развязать драку со стороны традиционалистов были быстро купированы полицией. За исключением небольших хулиганств парад прошел мирно. Важно, однако, понять, что это самый большой Марш 8 марта за все последние годы. И это голос, который должен быть услышан.

Главный упрек участниц марша - обвинение патриархата в униженном положении женщины. Обвинения эти различались по своей силе – от требований защитить женщин от насилия до радикальных: "Гендерные роли - мертвы", или "Гори, патриархат!".

Впрочем, патриархат, при более внимательном рассмотрении вопроса, кажется здесь козлом отпущения. Американский философ Кен Уилбер в одном из интервью пошутил, что "теория принуждения", согласно которой женщины на протяжении всей истории человечества страдали от организованной мужской тирании – слишком лестное по отношению к мужчинам представление. Являясь конфликтными и независимыми, мужчины ухитрились организовать автократический режим, который просуществовал не столетия - тысячи и десятки тысяч лет.

Будучи такими сильными и умными, как себя описывают феминистки, женщины просто не могли бы оставаться в неволе так долго. Поэтому более резонно допустить, что мужчины - не свиньи, а женщины - не овцы, и в течение длительного исторического промежутка они вместе создавали разные формы социальных и культурных взаимодействий. Но тогда почему же Марш?

Разрыв проходит между декларированной культурой и реальностью. Существующая культура в Украине, за разными оценками, является модерной и постмодерной на 30-50%. На 50-70% культура, во всем ее разнообразии - в общении, в политике, в духовной сфере - остается традиционной. И эта традиционная компонента в глазах прогрессивно настроенных граждан переживает глубокий кризис недоверия. Любое традиционное понятие - семейные роли, общественный строй, даже питание - воспринимаются чуть ли не с ненавистью. И, должно быть, небезосновательно, ведь ненависть - результат глубокой боли.

В культурном наследии, которое современная Украина получила от своих предков, на самом деле есть чему ужаснуться - одна из самых интересных кандидаток на "Евровидение", исполнительница YUKO (Юлия Юрина) посвятила "традиционному" домашнему насилию, воспетому в народных песнях (таких как "Сиротина" или знаменитая "Їхали козаки із Дону додому"), целый альбом"DURA?". По мнению Юлии, времена поменялись, а проблемы остались те же.

За каждой идеологией лежит боль живых людей - и больше всего это касается вчерашнего Женского марша, настроенного по отношению к "традиционному" обществу крайне критично. Политические лозунги и митинги - лишь один из возможных способов сформулировать проблему. К сожалению, этот способ консервирует реальную человеческую боль еще больше, делая пропасть между сторонами конфликта непреодолимой. Больно, что важно, не только женщинам, но и тем, кто выступил против Марша феминисток - они тоже представляют голос большой части украинского общества. Ревизия традиции, безусловно, нужна. Но это должен быть пересмотр с душой.

Обновление традиции - нелегкое дело. Каждую из сторон можно понять. Но можно ли удовлетворить сразу обе стороны? Преодоление конфликта публичных женско-мужских отношений кажется невозможным, поскольку каждая из сторон стоит на своей идейной позиции, по-своему принципиальна и убеждена в собственных ценностях. И в этом - глухая к компромиссам.

Однако же, если мы отвлечемся от надписей на транспарантах и обратимся к реальным человеческим потребностям, у нас появляется шанс найти альтернативный путь - не "правый" и не "левый", но такой, который способен излечить боль.

Для этого нам нужно прочитать не буквальное, а эмоциональное послание лозунгов с демонстрации. Со стороны феминисток мы увидим, что те чувствуют на себе проявления сексизма (то есть, испытывают чувство униженности), жалуются на ограниченные возможности (чувство беспомощности), а также не защищены перед физическим насилием (то есть, чувствуют страх). Естественно, это некое упрощение - лишь первый набросок карты главных болезненных мест данной группы. Но и это уже дает материал для размышлений.

Что же лагерь традиционалистов? Лозунги ультраправых апеллировали к вере, патриархальности и чувству патриотизма. Также шла речь о запрете работы иностранных фондов, которые финансируют работу над проблемами гендерной политики в Украине. Если попытаться прочитать их эмоциональное послание, то это, прежде всего, чувство глубокой неуверенности в собственных силах и в собственной нужности.

При таких формулировках непримиримость исчезает. Появляются конкретные люди и их конкретные неудовлетворенные проблемы. Нужны ли обществу испуганные, униженные женщины, охваченные чувством беспомощности? Нужны ли обществу неуверенные мужчины, изъеденные чувством ненужности? Опытные фасилитаторы и психологи здесь могли бы сделать больше полезного, чем политики с обещаниями поддержать некий закон или партию.

У нас нет времени ждать, когда ситуация созреет для того, чтобы микроскоп государственной юстиции увидел нас и наши плакаты. Решать наболевшие вопросы нужно прямо сейчас. Через поиск консенсуса, поиск альтернативного "третьего" пути, который будет отличаться от лозунгов обеих сторон, но по сути будет отвечать эмоциональным, интеллектуальным и физическим нуждам всех участников.

Мы каждый по-своему беззащитны и ранимы. Каждый гражданин Украины заслуживает на то, чтобы его боль была услышана. Но мы также должны быть готовы опустить плакаты с лозунгами, отойти от выученных интеллектуальных клише. Мы должны быть готовы к диалогу. Достаточно ли мы зрелые для этого?