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Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта

Прогноз погоды в Украине на 26-31 марта

Артур Гор понедельник, 25 марта 2019, 18:51
Прогноз погоды в Украине на 26-31 марта Фото:

Первый месяц календарной весны подходит к концу. Дебют весны вышел достаточно мягкий: без крепких морозов, но с сильным ветром и обильными осадками. Какую погоду ожидают синоптики в последнюю неделю марта, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 26 марта, страну накроют осадки. Дожди пройдут на юге, востоке, западе и в центре Украины, а вот на севере страны синоптики даже прогнозируют мокрый снег.

Теплее всего в этот день будет на юге Украины и Закарпатье. В Этих регионах днем столбики термометров покажут от 9 до 12 градусов тепла, а ночью опустятся до 3-6 градусов с отметкой "плюс".

Немного прохладнее будет на востоке, севере и в центре страны: от 6 до 9 градусов с отметкой "плюс" в дневное время суток и 1-4 градуса тепла столбики термометров покажут ночью. Прохладнее всего в этот день придется жителям Западной Украины: от 4 до 6 тепла здесь будет днем и 1-3 градуса с отметкой "плюс" в ночное время суток.

В среду, 27 марта, дожди и снег на севере продолжат заливать и засыпать территорию Украины. Только на западе синоптики прогнозируют сухую, но облачную погоду.

В этот день похолодает. Температура воздуха на юге и востоке страны упадет до 6-9 градусов тепла днем, а ночью столбики термометров покажут от 0 до 4 градусов тепла. В центре, на севере и западе страны днем ожидаются относительно комфортные 4-7 тепла, а вот после захода солнца столбики термометра в этих регионах страны резко упадут и покажут около 1 градуса мороза.

Прогноз погоды на 28 марта
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Прогноз погоды на 27 марта
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ПРогноз погоды на 30 марта
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Прогноз погоды на 29 марта
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Прогноз погоды на 26 марта
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В четверг, 28 марта, осадки наконец-то покинут Украину. По всей территории страны ожидается облачная, но сухая погода.

Дневная температурная картина практически не изменится, лишь на востоке днем столбики термометров упадут на 2-3 градуса. А вот ночью жителей запада, центра, севера и даже юга страны ждут морозы от 1 до 3 градусов с отметкой "минус".

В пятницу, 29 марта, в страну вновь вернутся дожди. Правда, осадки захватят только восточные регионы Украины, на остальной же территории будет сухо.

Ночной "минус" на уровне 1-2 градусов сохранится во всех регионах страны, а вот дневные температуры начнут расти. Так, на юге, западе и в центре Украины столбики термометров покажут весенние 8-10 градусов тепла, а на востоке и севере будет немного прохладнее - от 5 до 8 градусов с отметкой "плюс".

В субботу, 30 марта, температура воздуха вырастет еще существеннее. Теплее всего в этот день будет на западе, в центре и на юге страны. В дневное время суток столбики термометров доберутся до отметки в 10-13 градусов тепла, а ночью упадут до 0-2 градусов тепла. Ночной "минус" сохранится лишь на востоке и севере Украины, но небольшой: около 1 градуса мороза. А вот днем жителям востока и севера будет комфортно: синоптики ожидают от 7 до 10 градусов тепла. Аналогичная температурная картина будет наблюдаться и в последний день марта.

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