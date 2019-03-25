Целая неделя зимы: синоптик напугала холодным прогнозом погоды

В Украине всю неделю будет меняться погода - похолодает.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диленко на своей странице в Facebook.

25 марта на территории страны температура воздуха умеренно теплая - днем +6...+12 градусов за Цельсием. 26 марта местами пройдут небольшие дожди, кроме Центра.

Уже в среду, 27 марта, похолодает, а местами выпадет мокрый снег и будет сильный ветер. На Западе и Юге без существенных осадков. Температура воздуха снизится до +3...+6 градусов, но на Юге будет теплее - до +7...+10 градусов.

Не смотря на это синоптик пообещала, что с пятницы, 29 марта, начнется потепление и прояснение. В течение 30-31 марта практически во всей Украине будет солнечно и +10...+15 градусов.

В Киеве 26 марта будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь - 7 градусов тепла. В среду, 27 марта, в столице похолодает до +4 градусов, возможен мокрый снег.

В четверг, 28 марта, будет без осадков, а в субботу-воскресенье, 30-31 марта, в столице будет светить солнце и воздух прогреется до +12...+15 градусов.

"Итак, с ближайшей синоптической перспективы среда в Украине будет наименее комфортной: холодно и даже мокрый снег с задуванием. А наиболее комфортными - выходные, суббота и воскресенье", - подытожила Диденко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.