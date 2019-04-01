Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю

Наступил второй календарный месяц весны, а вместе с ним в Украину постепенно начинает приходить устойчивое тепло и температура воздуха выше 10 градусов с отметкой "плюс". Однако по прогнозам синоптиков, на этой неделе украинцев все же ждут температурные качели, ночной "минус" и даже снег. Какой будет погода в первую неделю апреля, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра во вторник, 2 апреля, на всей территории страны будет сухо, за исключением трех восточных областей Украины: Донецкой, Луганской и Харьковской. Здесь синоптики ожидают дожди, а в Харьковской области - даже мокрый снег. Это и неудивительно, ведь в этот день на востоке будет прохладно: от 6 до 9 градусов тепла днем и около 1-3 градусов с отметкой "плюс" ночью.

На севере и в центре Украины на пару градусов днем будет теплее. Так, в этих регионах днем столбики термометров покажут от 7 до 10 градусов тепла, а вот ночью температура воздуха резко упадет до 1-2 градусов мороза.

Теплее всего во вторник будет на юге и западе страны: от 9 до 12 градусов тепла днем, а на Закарпатье и до +15, а вот ночью на юге ожидается 1-4 градуса с отметкой "плюс", а на западе 1-2 градуса, но с отметкой "минус".

В среду, 3 апреля, жителям восточных регионов придется утеплиться еще тщательнее, ведь синоптики прогнозируют по всему востоку обильные дожди, мокрый снег, и совсем не весенние 4-5 градусов выше ноля днем и около 1 градуса мороза ночью.

На остальной территории Украины будет сухо, а температурная картина не претерпит существенных изменений.

Прогноз погоды 2 апреля 1 / 1 Прогноз погоды 3 апреля 1 / 1 Прогноз погоды 4 апреля 1 / 1 Прогноз погоды 5 апреля 1 / 1 Прогноз погоды 6 апреля 1 / 1

В четверг, 4 апреля, жителям востока вновь не повезет: в то время как на юге, западе, севере и в центре Украины синоптики обещают абсолютно безоблачное небо, на востоке вновь будут идти дожди, правда, снега не ожидается. В этот день на востоке немного потеплеет: от 8 до 10 градусов тепла днем и около ноля столбики термометров покажут после захода солнца.

Примерно такая же температурная картина будет наблюдаться на юге, севере и в центре, с тем лишь отличием, что ночью здесь ожидается "минус", хоть и не значительный: около 1 градуса. А вот на территории Западной Украины будет теплее всего: от 11 до 13 градусов днем (на Закарпатье до +15), и около 1 градуса с отметкой "минус" в ночное время суток.

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Конец рабочей недели, по прогнозам синоптиков, будет сухим и солнечным. В пятницу, 5 апреля, осадков не ожидается ни в одном регионе страны, а небо обещает быть абсолютно ясным. На юге и западе страны в этот день столбики термометров покажут от 11 до 13 тепла в дневное время суток и около 1-2 градусов тепла - после захода солнца. На востоке, севере и в центре Украины будет прохладнее, но всего на пару градусов: от 9 до 12 тепла днем и от 1 мороза до 1 градуса с отметкой "плюс" в ночное время суток.

А вот на выходных грядет потепление. В субботу и воскресенье, 6 и 7 апреля, синоптики ожидают от 14 до 18 градусов тепла по всей территории Украины.