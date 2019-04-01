Антициклон Jana и +20 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие недели

В ближайшее время в Украине ожидаются ночные заморозки до -3 градусов мороза, потепление ожидается ближе к выходным, 6-7 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, недавняя температура в +20 градусов – скорее подходит для позднего апреля, поэтому пока что погода в Украине "вернется в норму".

"Уже ближайшей ночью температура воздуха снизится до 3 тепла - 3 мороза! Завтра днем в Украине предполагается +7 +11 градусов, на юге и западе местами +10 +12 градусов. Антициклон по имени Jana организует завтра солнечную погоду, только на Востоке хвост атмосферного фронта может принести дождь и иногда даже мокрый снег. Сильный северо-восточный ветер ожидается на юге, востоке и в центральных областях", – пишет синоптик.

В Киеве 2 апреля ожидается солнечная погода, однако прохладная температура. Порывчастый ветер, ночное похолодание до -1 градуса мороза, дневные невысокие температуры – +8 +9 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Пасху, 28 апреля, в Украине будет тепло, но не без кратковременных осадков.