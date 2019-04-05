Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Утром, 5 апреля, кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови. Это было необходимо для того, чтобы между политиками, наконец, состоялись долгожданные предвыборные дебаты. За процессом наблюдали корреспонденты "Апострофа".

Молодая кровь

Требование сдать анализы было частью условий Владимира Зеленского, которые он выдвинул для проведения дебатов с Петром Порошенко. Причиной этому стали обвинения в адрес шоумена в том, что комик якобы плотно "сидит" на кокаине. Еще одним требованием Зеленского было проведение дебатов на киевском стадионе НСК "Олимпийский", в присутствии десятков тысяч зрителей. После того, как Порошенко принял все условия, он в свою очередь предложил Зеленскому пройти обследование в медпункте "Олимпийского".

Но шоумен не принял предложение Порошенко. Мол "Олимпийский" предприятие все же государственное, соответственно не исключено, что в медицинской лаборатории стадиона могут подыграть гаранту и "потопить" Зеленского. Поэтому в команде комика выступили со встречным заявлением: пройти тест в независимой лаборатории. Такой, по мнению Зеленского, является лаборатория клиники Eurolab в Соломенском районе столицы.

Правда, к незаангажированности лаборатории у журналистов возникли вопросы, ведь один из собственников клиники является предприниматель Андрей Пальчевский, который поддерживает Зеленского на этих выборах. С другой стороны, Пальчевский был ведущим на телеканале "Прямой", который связывают с президентом, соответственно, тут счет 1:1.

Но вот интересная деталь: команда Зеленского анонсировала обследование на 8:00, когда, собственно говоря, и открывается лаборатория. Но шоумен зашел в двери клиники в 7:38, а значит, лабораторию открыли специально к приезду Владимира Зеленского. Открыли бы ее пораньше не для кандидата в президенты? Набираем call-центр Eurolab.

- Добрый день, можно у вас анализы сдать?

- Да это возможно. Работаем с 8 утра, на анализы без записи, - ответил оператор.

- А можно пораньше приехать? Мне на работу просто к 8? – интересуемся у оператора.

- Лаборатория начинает с 8 работать, поэтому нет.

А если лаборатория открылась исключительно под потребности Зеленского, утверждать, что она полностью незаангажированная уже сложно. Но опустим этот момент…

шоумен зашел в двери клиники в 7:38 фото: Александр Гончаров / Апостроф

Появление комика, как обычно, вызвало небывалый ажиотаж среди прессы. Журналисты начали собираться под дверями клиники еще с 7 утра. Здесь же дежурил и патрульный автомобиль полиции. В начале восьмого из него вышла сотрудница полиции со служебной собакой, чтобы обследовать прилегающую территорию на предмет наличия подозрительных предметов и взрывчатых веществ. Пока журналисты ожидали кандидата, служебная собака стала главной "звездой" СМИ, попав в объективы камер центральных телеканалов. Позже к медучреждению подтянулись еще два патруля и даже автобус Национальной гвардии.

В 7:37 приехал сам Владимир Зеленский. Проследовав мимо толпы журналистов в окружении мощных бодигардов, комик отказался от комментариев, мол общение конечно же будет, но только после прохождения теста. Оказавшись в медучреждении, Владимир Зеленский прошел на стойку ресепшена, где ему дали заполнить стандартную анкету: фамилия, имя, отчество, жалобы на здоровье, какие тесты пациент собирается проходить. Написав все, что от него требовалось, лидер президентской гонки направился в манипуляционный кабинет для забора крови. Вместе с ним удалось пройти лишь паре журналистов, остальным пришлось тесниться в узком коридоре, контролируя время процедуры.

Кровь для анализа у телезвезды брала другая телезвезда – Владислав Кирякулов, который принимал участие в кулинарном шоу "Мастер шеф". "Владислав изготавливает ортопедические стельки, делает массаж и, конечно, отлично готовит", - сообщает о медике сайт телепроекта. В соцсетях уже начали шутить, что если президентом станет Зеленский, то Кирякулов займет пост министра здравоохранения.

Вся процедура заняла не более 10 минут, после чего Зеленский ответил на несколько вопросов, пошутив, что брифинг после анализов дает впервые в жизни.

"Кровь из меня выкачали, но, слава богу, ее во мне много. Кровь молодая… Через три дня - глубокий анализ. Мы получим результат на электронную почту, всем покажем, все будет официально", - пообещал шоумен.

развернутый анализ крови Владимира Зеленского на наличие наркотиков может занять до семи дней фото: EPA

Также Зеленский прокомментировал свой отказ сдавать анализы вместе с президентом на стадионе.

"На "Олимпийском" нет лаборатории... У меня ведь не просто взяли кровь, а тут есть лаборатория", - пояснил Зеленский и оперативно скрылся в своем автомобиле, покинув территорию клиники.

Как рассказала "Апострофу" врач-лаборант клиники Антонина Шолох, развернутый анализ крови Владимира Зеленского на наличие наркотиков может занять до семи дней.

"Предварительные анализы будут готовы через 5 часов, если все нормально пройдет. Это лабораторная диагностика, скрининговый текст, а остальные тесты мы выдадим в течение 7 дней. По результатам предварительных анализов будет ясно, принимались ли наркотические средства на протяжении от 1 до 3 дней. Исследование, которое длится до 7 дней, покажет факты приема наркотиков до 4 месяцев", - пояснила медик.

"Открытый" Порошенко

На НСК "Олимпийский" Петр Порошенко обещал быть в 9 утра, но задержался на 20 минут. Врачи подготовили кабинет для сдачи анализов, а журналисты успели переругаться в борьбе за место для хорошего кадра. Многих представителей СМИ не внесли в списки аккредитованных, и они не смогли пройти блокпост охраны.

По приезду на стадион никто не понимал, как именно будет проходить экспертиза. Многие журналисты сомневались, что Порошенко позволит показать хоть что-то. Открытость - не самая сильная сторона действующего президента. Но, на этот раз все было иначе

Порошенко появился около 9:20. Бодро он не выглядел, но старался улыбаться. Поздоровался с медиками и сразу же отправился в отдельную комнату. Туда пропустили только одного оператора из пресс-службы президента. Остальные же наблюдали за процессом с экрана.

Перед сдачей анализов Петру Порошенко предложили подписать документы на согласие проведение экспертизы, а также рассказали, в каких именно лабораториях будут изучаться анализы. Президент активно расспрашивал, когда же будут первые результаты.

Порошенко появился около 9:20. Бодро он не выглядел, но старался улыбаться фото:UNIAN

"В течении нескольких минут мы можем обеспечить конкретные показатели, связанные с употреблением наркотических веществ", - рассказал главврач столичной наркологической клиники Владимир Ярый. Также он предупредил, что более точные результаты президент сможет узнать через два часа, а некоторые придётся ждать даже несколько недель. Это неприятно удивило Порошенко. В какой-то момент он даже задумался, подписывать ли согласие.

"Сообщите первые результаты пока я здесь", - настоял президент. Забегая наперед скажем, что Петр Порошенко все же уехал до оглашения информации.

Гаранта заставили снять пиджак, закатать рукава рубашки и присесть на кушетку. Несколько минут доктор рассматривал вены на руках президента. Президент внимательно наблюдал за каждым движением, сохраняя спокойствие. Даже во время укола лицо не дрогнуло, он только искоса подглядывал за процессом. А проходил он видимо нелегко: подставку для руки заменял обыкновенный стул, с которым президент испытывал заметные неудобства. Но в конце концов он сам выбрал госучреждение для сдачи анализов.

После непростой процедуры забора крови Порошенко с уставшим, но довольным выражением лица ушел с медиками для прохождения остальных анализов. Ровно через четыре минуты президент вернулся с охраной и с задором сообщил, что он выполнил все условия Зеленского.

"Я сегодня на стадионе. Я так понимаю, что Владимира Александровича не было. Я прийшов, тебе нема", - пошутил Порошенко строчкой из известной украинской песни.

Ему настолько понравилось проходить медэкспертизу, что он предложил это делать всем кандидатам в президенты: "Я бы внёс необходимые изменения в законодательство, сделав эту процедуру обязательной".

Я сегодня на стадионе. Я так понимаю, что Владимира Александровича не было. Я прийшов, тебе нема", - пошутил Порошенко строчкой из известной украинской песни фото: UNIAN

Порошенко решил, что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидатов и будущего президента - это вопрос национальной безопасности. И если подобные изменения будут внесены, можно смело говорить, что условия Зеленского о медэкспертизе оказались полезными для общества.

С экспертизы президент уезжал довольный. Ведь он сделал первый шаг навстречу дебатам, где, по еще одной просьбе Владимира Зеленского, может выступить арбитром Юлия Тимошенко. Она пока ответ не дала. Но "Апострофу" удалось спросить у Порошенко, готов ли он к такому повороту событий.

"В первую очередь это неуважение к Юлии Тимошенко, как к политику, занявшему третье место в первом туре президентских выборов, а также к ее избирателям", - сказал Порошенко, забыв вспомнить, о том, что во время первого тура кампании его команда также не демонстрировала особого уважения к Тимошенко.

После отъезда президента выяснилось, что организм Порошенко "чист". "С разрешения человека, который проходил это обследование, мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме. Это были и быстрые тесты. Их результаты я уже могу обнародовать – ни одного психоактивного вещества найдено не было», - сообщил Владимир Ярый.

Но сам Петр Порошенко, наверное, узнал об этом постфактум.