РУС. | УКР.

среда, 3 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

3 апреля

20:55
Строители показали уникальную технику, которая будет реконструировать Шулявский мост: фото
20:42
"Динамо" совершило футбольный подвиг в матче с "Зарей": видеообзор
20:36
Авто вспыхнуло как факел: эксклюзивные фото жуткого ДТП в Киеве
20:35
Можем сыграть в футбол: у Порошенко ответили на ультиматум Зеленского
20:22
Сотрудника НАБУ обвинили в краже миллиона и рассказали, на что он его потратил
19:56
Зеленский согласился на дебаты и выдвинул неожиданные условия: видеообращение к Порошенко
19:46
Пощады не будет: в России суд вынес новое громкое решение по делу футболистов-дебоширов
19:39
На Донбассе погиб украинский доброволец: опубликованы фото бойца
19:03
"Шахтер" одержал тяжелейшую победу над "Александрией" в чемпионате Украины: видеообзор
19:01
НАТО проведет масштабные учения в Черном море: в России волнуются
18:54
Кто будет разыгрывать "джокера": эксперт прокомментировала результаты выборов
18:37
В Киеве неадекватный вор с собакой напал на полицейских: видео и подробности печального ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский согласился на дебаты и выдвинул неожиданные условия: видеообращение к Порошенко

среда, 03 апреля 2019, 19:56

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов принять участие в дебатах с Петром Порошенко.

Об этом он заявил в своем обращении в официальной группе "Команда Зеленского" в Facebook.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году (тогда Порошенко не стал дебатировать с Юлией Тимошенко – прим. ред.)", - сказал он.

При этом, Зеленский со своей стороны выдвинул ряд условий. Он заявил, что готов проводить дебаты только на НСК "Олимпийский" при участии всех журналистов и представителей всех телеканалов без исключения.

Кроме того, Зеленский потребовал от Порошенко публично извиниться за оскорбление, когда действующий президент назвал шоумена "марионеткой Коломойского".

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского придумали для Порошенко другого соперника на дебаты.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый тур выборов президента Украины: онлайн трансляция, ЦИК на финишной прямой

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: