Зеленский согласился на дебаты и выдвинул неожиданные условия: видеообращение к Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов принять участие в дебатах с Петром Порошенко.

Об этом он заявил в своем обращении в официальной группе "Команда Зеленского" в Facebook.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году (тогда Порошенко не стал дебатировать с Юлией Тимошенко – прим. ред.)", - сказал он.

При этом, Зеленский со своей стороны выдвинул ряд условий. Он заявил, что готов проводить дебаты только на НСК "Олимпийский" при участии всех журналистов и представителей всех телеканалов без исключения.

Кроме того, Зеленский потребовал от Порошенко публично извиниться за оскорбление, когда действующий президент назвал шоумена "марионеткой Коломойского".

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского придумали для Порошенко другого соперника на дебаты.