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Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Появилось новое направление, откуда российские войска могут угрожать Украине

четверг, 18 апреля 2019, 15:25
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Появилось новое направление, откуда российские войска могут угрожать Украине Фото: UNIAN

Россия переместила к границе с Украиной дополнительную батальонную тактическую группу своих войск. В эксклюзивном интервью "Апострофу" бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант ИГОРЬ РОМАНЕНКО оценил масштабы угрозы, нависшей над нашим государством и рассказал, откуда следует ждать удара.

В позапрошлом году РФ готовила 250-тысячную группировку войск и проводила учения, а для начала широкомасштабной войны им нужно более 240 тысяч войск. В прошлом году они усилили свою группировку за счет заведения дополнительных войск в Беларусь. То есть, еще появилось еще одно направление, откуда может быть угроза для Украины - это север.

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В Беларуси они формируют общую систему ПВО, чтобы заводить туда более совершенную технику, расширять поле воздушной разведки и тому подобное. А уже под видом ПВО они передислоцировали в Беларусь все, что им нужно. Затем они войска частично вывели, но вооружение осталось. Когда будет необходимость, то россияне быстро нарастят свои войска, которые уже там находятся.

Если же будет сопротивление со стороны Вооруженных сил Беларуси, то они организуют коридор, через который будут переправлять силы, необходимые для нанесения удара по Украине. Ведь именно с севера кратчайший путь в Киев. Понятно, что захват Киева - это тяжелая, но стратегически очень выгодная цель.

Какой момент будет наиболее благоприятным для начала наступления? Это ситуация в Украине, которая может измениться за счет серьезной дестабилизации внутри страны. Они могут использовать то, что страна, фактически, разделена: придет один президент - будет недовольна половина, которая голосовала за другого; придет другой - будет другая часть недовольных граждан, поддержавших своего кандидата. Это может привести к беспорядкам, и здесь россияне могут вмешаться с лозунгами, что надо спасать русскоязычное население, и начнут заводить свои войска.

Полную версию интервью с генералом Игорем Романенко читайте на "Апострофе" 20 апреля.

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