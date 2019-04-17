Россия стягивает новые войска к границе с Украиной: видео заявления Полторака

Россия переместила к границе с Украиной дополнительную батальонно-тактическую группу (БТГ) военных.

Как рассказал журналистам министр обороны Степан Полторак, на такой шаг российская сторона пошла после первого тура выборов президента Украины.

"Мы наблюдаем увеличение количества российских военных на 1 батальонно-тактическую группу. Их было 28, а стало 29", - отметил он.

Кроме того, Полторак подчеркнул, что российско-оккупационные войска на Донбассе поменяли тактику действий и перешли к активному использованию запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Вооруженные Силы Украины недавно получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.