Президентские выборы в Украине стали объектом пристального внимания на оккупированных территориях Донбасса. Как рассказывают сами жители неподконтрольных территорий, без обязательного блока "че там у хохлов" не обходился ни один выпуск новостей сепаратистских СМИ. Однако даже после того, как имя победителя президентской гонки стало известно, в оккупации все еще толком не определились как относиться к новому гаранту. Как в ОРДЛО встретили победу шоумена, и чего ждут от нового президента Украины, узнавал "Апостроф".

Главной информационной "фишкой", которую разгоняли на оккупированном Донбассе местные пропагандисты, стал тезис о том, что второй тур украинских выборов незаконный. Якобы первый тур прошел под аккомпанемент чудовищных фальсификаций, а значит, в дальнейших выборах нет смысла.

Мотивы оккупантов понятны: местные жители ни при каких условиях не должны принимать участия в выборах президента, ведь если "гражданин" Л/ДНР сознательно голосует на украинских выборах, значит, никакой он уже не "гражданин" "молодой республики", да и "республики" выходит так, что не существует.

Поэтому для того, чтобы люди не ехали голосовать, информационное пространство начали накачивать фейками.

"Запускали фейки о закрытии блокпостов 21 апреля, и каких-то сумасшедших проверках и допросах СБУ на блокпостах. Говорили, что обязательно будут провокации на линии разграничения. В общем делали все для того, чтобы народ не ехал голосовать", - рассказывает "Апострофу" дончанка Елена.

Однако, несмотря на лавину фейков, по данным ЦИК, почти 70 тысяч жителей ОРДЛО все же изменили место голосования накануне 21 апреля. Правда, жители оккупированных районов решили совместить приятное с полезным.

По данным ЦИК, почти 70 тысяч жителей ОРДЛО все же изменили место голосования Фото: GettyImages

"Люди под голосование запланировали походы в банки, соцслужбы разные, ну, и забежали проголосовать, конечно. А до этого ездили менять место голосования, но тоже не зря", – добавляет дончанка Елена. – Из моих знакомых, кто ездил голосовать из Донецка, мнения разделились почти поровну, но все-таки с небольшим отрывом – Порошенко. Не потому, что он чем-то особо лучше, а потому, что его хотя бы знают. А вот риторика Зеленского не очень близка проукраинским жителям оккупированных территорий. У него есть такой пророссийский вектор, который пока вообще не в тему донецким проукраинцам".

"Хотелось бы, чтобы ситуация как-то менялась в лучшую сторону, в сторону воссоединения с Украиной, а добьется ли этого новый президент, у меня большие сомнения. Опасаюсь, что, наоборот, возможен откат в давлении на Россию, и орки здесь начнут еще более свободно себя чувствовать", - говорит "Апострофу" житель оккупированной Макеевки Максим.

Но, кстати, сами функционеры непризнанных республик совсем не уверены, что Зеленский, действительно, будет более лоялен к России, чем действующий, пока еще, президент Петр Порошенко.

Например, за несколько дней до второго тура председатель так называемого комитета по внешней политике, фейкового народного совета ДНР Владислав Бердичевский жаловался, что победа Зеленского ровным счетом ничего не принесет для "молодой республики", так как шоумен успел уже сделать много антироссийских заявлений.

Стенал и так называемый замначальника фейковой народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Нет, с Зеленским не получится никакого диалога. Я хотел бы напомнить, что он со своей бригадой "Квартал 95" выезжал в зону АТО, давал концерты, поощрял украинских военных-бандитов о том, чтобы они воевали, убивали мирных граждан", - заявлял Басурин.

А после победы Зеленского, Басурин и вовсе заявил, что для ДНР было бы выгоднее, если бы на посту президента Украины остался Порошенко.

"Потому что человек, который вообще ничего не хочет делать, вынудил бы менять и общее отношение к нам. А так как стал Зеленский, значит, начнется какой-то переговорный процесс. Для нас это не есть хорошо. Потому что уходит время", - отметил боевик.

Стоит отметить, что кроме Басурина, "официальные" власти ОРДЛО практически полностью проигнорировали результаты выборов в Украине.

"На самом деле "власти" в Донецке в течение всей избирательной кампании упорно игнорировали выборы и делали вид, что им неинтересно", - добавляет дончанка Елена.

Высказался только так называемый советник "главы" ЛНР Родион Мирошник.

"Зеленский неоднократно давал нелестные оценки тем, кто живет в ЛНР и в ДНР. Потому и серьезных ожиданий, что он сможет серьезно изменить ситуацию на Донбассе, нет", - заявил Мирошник в интервью российским СМИ.

"Зеленский неоднократно давал нелестные оценки тем, кто живет в ЛНР и в ДНР", - заявил Мирошник в интервью российским СМИ Фото: facebook\Rodion Miroshnik

Впрочем, чиновник оккупационной администрации отметил, что на некоторый прорыв по переговорам в Минске, функционеры ОРДЛО все же надеются.

"Мы ждем, что в Минске появятся другие люди. Надеемся, новым людям представители новой власти в Киеве дадут новые установки - нам важно, чтобы диалог возобновился", - резюмировал Мирошник.

Но это ожидания верхушки оккупационной власти Л/ДНР. Простые жители ОРДЛО ждут от нового президента других бонусов.

"Старики говорят о том, что, когда к власти придет Зеленский, то пенсии начнут платить в Донецке и война закончится. А в соцсетях строят прогнозы и даже связывают Зеленского с российским Козаком (Дмитрий Козак - зампред правительства РФ. По сообщениям СМИ - куратор оккупированных территорий Украины, - "Апостроф"), говорят и о смене кремлевских кураторов, но это на жизнь людей никак не влияет", - отмечает дончанка Елена.

"Зеленский ведь победил под фоновые обвинения в лояльности к России, неспособности вести переговоры с Путиным, да и последний фейл с "повстанцами" чего только стоит, - говорит макеевчанин Максим. – Получается, что теперь Зеленскому постоянно нужно будет доказывать, что он не лоялен к России, не лоялен к боевикам и способен жестко отстаивать национальные интересы Украины. Примерно это же делает Трамп в США, которого обвиняют в связях с РФ. А для этого Зеленскому, вероятно, придется действовать еще более жестко, чем действовал Порошенко, что не исключает какого-нибудь нового этапа войны, чего бы очень не хотелось. Это в том случае, если Зеленский действительно так принципиален по отношению к России, как заявлял перед вторым туром. Но думаю, что принципиально ничего не поменяется. У нас здесь свои гауляйтеры, которые плевать хотели на то, кто новый президент. Они молятся на Москву, из Москвы же указания и получают".