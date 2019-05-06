​Украину накроет циклон Xerxes: чего ждать от погоды

В Украину надвигается циклон Xerxes, который принесет с собой очередную порцию дождей и температурные качели.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"7 мая циклон со странноватым именем Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей. Давно не видели. В западных областях осадки местами ожидаются сильными. Также все будут удивлены). И даже кое-где, в районах Прикарпатья, возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода.Температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст", - написала метеоролог.

На Западе будет холоднее, максимально всего +5+12 градусов, в Карпатах +1+5 градусов. На Востоке - теплое, днем +20+26 градусов.

На остальной территории +12+18 градусов, в центральных областях местами до +20 градусов.

Ожидается северо-западный порывистый ветер. На Востоке - юго-восточный.

"В Киеве вторник будет с дождями и порывистым ветром - зонты, обувь, высокие воротники. Температура воздуха в столице ближайшей ночью +10 +12 градусов, завтра днем +15+17 градусов. Качели с градусами продолжаться: в Киеве 8 мая похолодает до +10+13 9 мая потеплеет до +15+17", - написала Наталка Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни на большей территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы.