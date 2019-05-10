Живого места мало: по каким дорогам в Украине лучше не ездить

Во время "длинных" майских выходных, мы решили поехать из Киева на отдых в Бердянск. Во время этой поездки, протяженность которой в оба конца составила около 1600 км, мы получили возможность оценить истинное качество украинских дорог сразу в нескольких областях.

В Бердянск из Киева можно попасть несколькими путями. Есть самый длинный маршрут – на Полтаву, затем необходимо свернуть на Красноград, а из Краснограда выехать на трассу Харьков-Симферополь и двигаться по ней к Запорожью и далее – к Васильевке.

После Васильевки перед водителем встает выбор – ехать в Бердянск через Мелитополь либо через Токмак. О том, какое решение будет лучшим, речь пойдет чуть позже. Общая протяженность этого маршрута – около 850 км.

Есть и другой путь: Киев – Борисполь – Переяслав Хмельницкий – Софиевка – Кременчуг – Каменское (Днепродзержинск), затем в обход Днепра – на Запорожье, а потом опять либо Токмак, либо Мелитополь.

Этот маршрут более чем на 100 км короче предыдущего, однако навигатор показал, что движение по нему займет на час дольше, чем езда по более длинному маршруту, через Полтаву – Красноград. Поясняется это ужасным качеством этой дороги, особенно в Черкасской области, после поворота в районе Золотоноши на Днепр. Ночью по этой дороге ездить не рекомендуется, иначе есть большой шанс остаться без колес.

Нормальный отрезок тут начинается только после Каменского – более чем в 400 км от Киева, на объездной дороге вокруг Днепра, которую основательно построили в рамках подготовки к Евро-2012. Объездная переходит в трассу Днепр-Запорожье. Ее капитально отремонтировали в прошлом году и она находится в отличном состоянии.

И есть еще один путь – не доезжая до Полтавы, свернуть в Решетиловке в сторону Кобеляк и далее двигаться через Царичанку, к Каменскому, Запорожью и Бердянску. По своей протяженности этот маршрут почти такой же¸ как и кременчугский, но говорят, что качество дороги там лучше. В итоге, мы им и воспользовались.

Дорога Киев – Полтава приводилась в порядок еще в рамках подготовки к Евро-2012. Сейчас строительные работы в Полтавской области еще идут. Однако вплоть до Лубнов и Хорола, а это свыше 200 км, за качество дорожного покрытия волноваться не стоит. Оно позволяет ехать практически с любой скоростью, на которую способна ваша машина, хотя, разумеется, мы не рекомендуем нарушать правила и превышать скорость.

После поворота в Решетиловке, мы выехали на двухрядное шоссе. Оно было почти без ям, но латанным-перелатанным. Из-за этого пришлось сильно снизить скорость. Кстати, именно на этой дороге в прошлом году начали укладывать современное цементно-бетонное покрытие, которое, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, должно превратить это шоссе в современную магистраль.

Эти работы действительно идут. Но если новую дорогу по каким-то причинам не построят – маршрут Решетиловка – Днепр станет очень плохим. Дело в том, что из-за дорожных работ, некоторые участки, по которым сейчас нужно ехать, представляют собой самую настоящую грунтовку. По ней нельзя передвигаться быстрее 20-30 км ч.

А в районе Царичанки нужно быть особенно внимательным. Дорога покрыта довольно глубокими ямами, в которых можно легко пробить колесо. Днем их можно почти без проблем объехать, но вот в темное время суток, нужно быть предельно осторожным.

По Днепровско-Запорожскому участку, мы выехали на крымскую трассу. Ее не ремонтировали очень давно, но она каким-то образом до сих пор в сносном состоянии. Покрытие местами очень неровное, но и почти без ям.

А в Васильевке мы и встали перед той самой дилеммой – либо через Токмак, либо через Мелитополь. Дело в том, что 140-км участок дороги через Токмак пришел в совершенно "убитое" состояние еще в прошлом году. Сейчас, на уровне Еврокомиссии решается вопрос о выделении средств для полного ремонта. Но пока этого не случилось, местные настоятельно рекомендуют не соваться в Токмак, особенно после наступления темноты.

Поэтому выбор очевиден – ехать через Мелитополь. Качество этой дороги оставляет желать лучшего, но по крайней мере, она не таит в себе опасных сюрпризов.

Обратно решили ехать через Красноград и Полтаву. Этот маршрут самый длинный, но и наиболее скоростной. О трассе Киев- Полтава выше речь уже шла. На этом же маршруте есть автодорога М-29 – Харьков – Красноград – Перещепино, которая была построена в конце "нулевых" и по своему качеству соперничала с автомагистралью Киев-Борисполь.

Но, прежде чем, попасть на М-29, нужно преодолеть километров 100 участка трассы Киев-Симферополь в Запорожской и Днепропетровской областях. Она позволяет ехать довольно быстро, но местами уже покрыта выбоинами. В 2019 году этой дороге еще поможет ямочный ремонт, но в 2020 году она рискует прийти в полную негодность.

Свернув в районе Новомосковска на трассу Днепр – Донецк (качество – тройка с плюсом), мы, через 20 км, повернули на М-29.

Здесь, как раз и находится памятник тому, что происходит с дорогами, когда их строительство прерывается. Это так называемая днепровская "бетонка". Ее пытались ремонтировать еще к Евро-2012, но одолели только одно из направлений, покрыв его свежим асфальтом. Теперь машины ездят только по нему. Вторая сторона заросла травой, превратив "бетонку" в двухрядное шоссе.

Новый участок трассы М-29 также постепенно приходит в негодность. Он все еще позволяет развивать большую скорость, но лишь в левом ряду. В правом ряду, в некоторых местах уже можно повредить диски.

На этом же маршруте есть два по-настоящему плохих участка. Это короткий отрезок дороги Красноград-Карловка, где в нескольких местах нужно сбрасывать скорость почти до полной остановки. Второй участок – это собственно говоря, город Полтава, власти которого, похоже, решили, что дороги им в городе вообще не нужны.

Если открыть сайт Автострада, показывающий актуальное состояние украинских дорог, то можно увидеть, что большинство направлений обозначены красным цветом, что свидетельствует о плохой дороге. С этим выводом можно согласиться – к востоку и к югу от Киева живых дорог, которые можно было бы обозначить зеленым цветом, осталось очень мало.