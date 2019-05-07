​Посол Канады ужаснулся от состояния украинских дорог: опубликованы фото

Посол Канады в Украине Роман Ващук возмущен состоянием дорог в Черкасской области, где он оказался в болотной ловушке.

Об этом сам дипломат написал в Twitter.

"Черкасская область известна своим богатым черноземом. В сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (т.е. для меня). Спасибо Руслану из села Буда, который вытолкнул и вывел нас из нашей пути", - написал посол.

Ващук также опубликовал фото, сделанное во время поездки. На остановке общественного транспорта кто-то написал "Где дорога?".

"Философское и практический вопрос, особенно острое в Черкасской области: "Где дорога?", - написал посол.

Как сообщал "Апостроф", главными проблемами в ремонте дорожного покрытия в Украине эксперты называют хроническое недофинансирование и отсутствие контроля за выполнением работ.