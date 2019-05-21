"В Донецке делать нечего уже давно. Лично меня держала здесь больная мать, но в феврале она умерла, я планирую доработать до конца весны, отгулять отпуск, уволиться и переезжать работать в Харьков. Давно уже зовут", - рассказывает "Апострофу" врач-уролог одной из поликлиник оккупированного Донецка Анатолий. И похожих историй на Донбассе тысячи: квалифицированные медики массово покидают пророссийское гетто, ведь зарплаты врачей в ОРДЛО значительно ниже, чем оклад простого кассира в супермаркете любого свободного украинского города. Как местным жителям приходится выживать без нормального доступа к медицине, и чем это грозит оккупированному Донбассу, разбирался "Апостроф".

Города без врачей

Проблема нехватки медицинских кадров в ОРДЛО за последние полгода обострилась настолько, что о ней уже стали прямо говорить в так называемом министерстве здравоохранения ДНР. Так, в конце зимы фейковый министр здравоохранения Ольга Долгошапко сокрушалась: по всей оккупированной территории Донецкой области не хватает более 5 тысяч врачей и еще 7,5 тысяч человек среднего медицинского персонала (медсестры, акушеры, фельдшеры).

В некоторых оккупированных городах ситуация просто критическая. Например, Иловайск, освобожденный от "украинских карателей", одновременно освободили и от педиатров. Вообще от всех. Последний детский врач в городе умер в декабре 2018 года, а нового найти так и не удалось. Оккупационным администрациям пришлось направлять в Иловайск… преподавателей медицинского университета из Донецка, чтобы обеспечить детям хоть какой-то доступ к медуслугам. И это не "выдумки украинской пропаганды". Эту информацию вполне "официально" сообщают чиновники ДНР.

А в оккупированной Горловке в горбольнице №2, по признанию Долгошапко, в отделении гемодиализа на 16 диализных мест работает всего один врач. Он же и заведующий отделением, хотя должно быть минимум 4 сотрудника.

"Даже в Донецке есть больницы, где в терапевтических отделениях работает один единственный врач. Он же - и заведующий. И если этот доктор заболел, то получается, что помощь оказывать некому", - жаловалась в интервью местным СМИ Долгошапко.

Дошло до того, что жители оккупированного Донбасса охотятся за нужными специалистами по рекомендациям в социальных сетях. При этом ищут не каких-то узкопрофильных медиков, а хотя бы тех, которые еще не уехали.

"В нашей поликлинике до войны было 5 терапевтов. С каждым годом их становилось все меньше, а сейчас осталось всего два, и чтобы попасть к ним на прием нужно пару часов стабильно провести в очереди, - жалуется "Апострофу" дончанка Елена. – А прошлой осенью администрация больницы решила, что, видимо, содержать двух терапевтов в большом здании поликлиники слишком накладно, и врачей перевели в маленькое здание детской больницы. И теперь вообще бред: больные взрослые с больными детьми в одной очереди должны сидеть".

Даже в Донецке есть больницы, где в терапевтических отделениях работает один единственный врач Фото: GettyImages

Кто как крутится

Главная причина побега медиков из ОРДЛО – низкие зарплаты. Низкие настолько, что на свободной территории Украины за такие деньги не пойдут работать даже бабушки на вахту в студенческое общежитие.

Например, так называемый республиканский центр занятости ДНР предлагает жителям Донецка море медицинских вакансий, но работать нужно почти за "спасибо": семейный врач на шестидневную рабочую неделю – 1700 гривен; врач-невропатолог – 1800 гривен; акушер-гинеколог – 2100 гривен.

"Когда зарплаты упали, в принципе, врачи пытались выживать своими силами: "благодарности" от пациентов, благотворительные пожертвования и тому подобные источники неофициальных доходов", - рассказывает врач-уролог Анатолий. – Но такая схема, сами понимаете, подходила далеко не всем: ведь "благодарности", как правило, получают оперирующие врачи, узкие специалисты. В принципе, у того же Чайки (Владимир Чайка – директор Донецкого центра охраны материнства и детства, – "Апостроф") и его сотрудников дела идут относительно нормально. Они занимаются сложными случаями, даже из России и Молдовы приезжают пациенты, с украинской части Донбасса, правда, до войны их было значительно больше. А обычный терапевт в районной больнице, на какую "благодарность" может рассчитывать? Плюс, в основном те люди, кто мог заработать деньги и неофициально заплатить врачу, уже выехали или в Россию, или в Украину".

Когда зарплаты упали, в принципе, врачи пытались выживать своими силами Фото: GettyImages

Правда, в фейковом Минздраве твердят: медицина в ДНР бесплатная, поэтому, если врачи требуют от пациентов финансового поощрения, необходимо срочно обращаться на горячую линию министерства, мол, там разберутся.

"Но обращаться смысла нет. Что сделают в Минздраве? Уволят? Некомплект медперсонала по больницам более 50%. Никого увольнять не будут, не смешите", - добавляет Анатолий.

"Вопреки заверениям, медицина - ни разу не бесплатная, - говорит "Апострофу" жительница Макеевки Юлия. – Операции платные – в карман врачам. Поэтому по группам в соцсетях ищут того, кто лучше всех, чтобы уж если платить – так, не зазря. На операции родня покупает все лекарства, бинты, шприцы - самостоятельно, даже какие-то одноразовые костюмы хирургам. Хотя бесплатные лекарства все же есть, они поступают в больницы как российская гуманитарка, но это простенькие препараты типа эуфиллина для капельниц, витаминные комплексы разные. Но многие стараются писать отказ от операции, если не критично, и едут на подконтрольную территорию, чтобы лечиться там. Только частные клиники неплохо себя чувствуют, там есть свои пациенты. Дорого, конечно, но пакет услуг за эти деньги того стоит. Старики туда не пойдут, а люди среднего возраста, кто хоть что-то зарабатывает, ходят. Детей тоже стараются у частников лечить. При этом врачи бегают, как лоси, между больницами. Если хочешь работать в частной клинике, несколько часов в день надо отрабатывать в государственных".

Впрочем, как уверяют местные жители в соцсетях, врачи пытаются заработать на пациентах еще до начала лечения.

"Пока назначат лечение, нужно обследоваться. Вот тут-то Клондайк для врачей: КТ, УЗИ, МРТ – бешеные деньги. Это еще лечение не началось. В онкологии КТ - до трех тысяч. Как можно дальше лечиться и за что? В кардиологии всем подряд детям назначают УЗИ, и тестирование с нагрузкой, даже если в этом нет необходимости. Зато по две тысячи - с каждого, вот вам и дополнительный доход", - жалуются дончане в Facebook.

"Можно, конечно, пройти обследование и бесплатно, но на то же МРТ для бесплатного прохождения нужно записываться за 3-4 месяца до самой процедуры. Понятно, что многих это не устраивает. Но это Донецк. А в той же Горловке, допустим, даже за деньги такую процедуру никто не сделает: оборудования нет, да и некому делать", - добавляет дончанка Елена.

Изменения ситуации к лучшему в ОРДЛО не ждут. Напротив, местные жители уверены, что все будет только хуже, ведь новые врачи не появляются, а старые…

"После указа Путина об упрощенной системе выдачи российских паспортов врачи – первые кандидаты на выезд в Россию. Там зарплаты побольше, понятно. Народ здесь в шоке – кто ж тогда тут останется? " - жалуется жительница Макеевки Юлия.