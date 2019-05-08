Без бумажки ты… никак: как жители Донбасса гражданство меняют

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал скандальный указ, согласно которому все жители оккупированных территорий Донбасса теперь могут получить российское гражданство, да еще и по ускоренной, упрощенной процедуре. Документ наделал немало шума как в Украине, так и за ее пределами, однако, кроме громких заявлений, никаких новых санкций против России не последовало, поэтому 1 мая Путин выдал еще один указ, существенно расширив перечень категорий украинцев, которые могут претендовать на гражданство РФ по упрощенной процедуре. И пока в Киеве думают над адекватным ответом Кремлю, на оккупированных территориях уже во всю оформляют документы, необходимые для получения российского паспорта. Зачем это нужно гражданскому населению Донбасса и как проходит сам процесс, разбирался "Апостроф".

Как получают

Сейчас претендовать на паспорт российского образца могут все украинцы, которые прописаны на оккупированных территориях. Принимать заявления на паспорта РФ в ОРДЛО начали еще с 3 мая. Например, в Донецке был открыт пункт приема документов в аппарате так называемой миграционной службы фейкового МВД ДНР. Пункт всего один, но со вторника, 7 мая, оккупационные власти пообещали принимать документы во всех территориальных подразделениях "миграционной службы" (всего на территории ДНР их 33).

А пока бюрократическая машина оккупантов фильтровала соискателей заграничного гражданства через узкое горлышко одного единственного приемного пункта, в ДНР оформился новый вид очередей - паспортный.

"Правда, в первый день приема заявок возле "миграционки" особого ажиотажа не наблюдалось: за весь день человек 200 пришло, - рассказывает "Апострофу" дончанин Сергей. - К слову, в очереди больше мужчин, чем женщин, причем мужчин, как мы говорим, призывного возраста, легализируются, наверное".

Но, как отмечают жители ОРДЛО, настоящие очереди образовались не под дверями так называемой миграционной службы, а в паспортных столах квазиреспублик, ведь настоящий ажиотаж в оккупации вызвали паспорта не России, а ДНР.

Все дело в том, что для оформления паспорта РФ, кроме самого заявления, с украинцев требуют свидетельство о рождении, браке или разводе, справку с места работы или пенсионное удостоверение, украинский паспорт, если он имеется, а также… "паспорт" ДНР. При этом наличие местного "паспорта" - условие обязательное. Без него - никак. И вот как раз в этом документе и загвоздка.

"Праздник российского паспорта был скомкан из-за требования иметь в комплекте подаваемых документов паспорт ДНР, - отмечает дончанин Сергей. - Поэтому реальный ажиотаж сейчас - именно вокруг паспортов ДНР. Кто оформил раньше - сейчас счастливы, а тех, кто только ринулся его получать, ждет крутой облом: паспорт можно получить и через месяц, и через полгода. Его могут и вообще не дать без объяснения каких-либо причин"

Праздник российского паспорта был скомкан из-за требования иметь в комплекте подаваемых документов паспорт ДНР Фото: colonelcassad.livejournal.com

Впрочем, если "паспорт" ДНР все же есть (а есть он, если верить местной администрации, почти у 300 тысяч человек), полные пакеты документов, оккупационные власти обещают передавать в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области. Если там примут решение о выдаче паспорта (на это отводится не более трех месяцев), забрать документ российского образца можно только лично на территории Ростовской области. Но перед этим нужно будет оставить в российском МВД свои "пальчики" и принять присягу гражданина РФ.

Кстати, к делу паспортизации оккупанты подошли с размахом: заявителей, по чьим делам будут приняты положительные решения, в Ростов отправят централизовано на специально выделенных автобусах.

Сколько это стоит

Российское гражданство, конечно, жители оккупированных территорий пытались оформлять и до указа Владимира Путина. Помогали им в этом различного рода консультанты и юристы. Стоимость их услуг колебалась от 50 до 300 тысяч российских рублей. Однако после указа Путина необходимость в услугах дельцов отпала, ведь расценки существенно снизились.

Теперь соискателям российского гражданства нужно заплатить только госпошлины: 3500 рублей за прием в гражданство и еще 300 - за саму книжку с двуглавым орлом. Чтобы оформить российский загранпаспорт, придется дополнительно выложить еще 2 тысячи рублей или тысячу рублей, если документ оформляют на ребенка до 14-ти лет.

"Но так как очереди сейчас в основном - за паспортами ДНР, и люди занимают их чуть ли не с пяти утра, когда заканчивается комендантский час в Донецке, то в очередях встречаются особенно ушлые люди, которые предлагают продать свое место, чтобы ускорить процесс. Цена вопроса - около тысячи рублей", - пояснил житель Донецка.

Правда, и это еще не все расходы. Все копии документов, которые будут отправлять в Ростов, должны быть нотариально заверены, а это - отдельная статья расходов. Плюс, украинский паспорт, кроме нотариального заверения, должен быть еще и переведен на русский язык, и этот перевод также необходимо заверять.

Российское гражданство жители оккупированных территорий пытались оформлять и до указа Владимира Путина Фото: GettyImages

Зачем это нужно

Как рассказывают сами жители оккупированных городов, большинство из тех, кто побежал получать российское гражданство, делают это по двум причинам.

"Во-первых, появляется возможность уехать на заработки уже как гражданин РФ и получать в России больше денег, ведь в ДНР нормальной работы просто нет. Правда, те, кто очень хотел получить гражданство, уже давно уехали в Россию и получили его, - говорит "Апострофу" жительница оккупированной Макеевки Анастасия. - А, во-вторых, подают заявки на российское гражданство, как говорят, на всякий случай.

Кстати, за месяц до скандальной инициативы Путина так называемый глава ДНР Денис Пушилин издал "указ", согласно которому "паспорта" фейковой республики обязаны получать жители оккупированных территорий, начиная уже с 14-ти лет.

"Такие совпадения, честно говоря, пугают, - добавляет Анастасия. - Сейчас тысячи людей, включая детей, нагребут документы ДНР, ведь без них паспорт РФ не получить, а потом Путин скажет, что нужно договариваться с Киевом, и нужна амнистия для всех, кто поддерживал ДНР. А кто поддерживал, как разобрать? Конечно, все те, у кого есть местный паспорт. Но, ведь по логике, если бы ДНР человек не признавал, то и документ не получал бы. Вот и получится, что боевики окажутся на одной ступени с гражданским населением и не понесут никакой ответственности".

С другой стороны, российский паспорт, а значит и "местный", получать никто не заставляет.

"И пенсионеры так и делают - боятся лишиться украинской пенсии, а российскую - не факт, что дадут, ведь российский пенсионный фонд уже заявил, что пенсии получат только те, кто постоянно будет проживать в РФ, - отмечает дончанин Сергей. - Есть, конечно, вариант, действительно выехать в Россию и получать там пенсию российскую, но в таком случае с украинской пенсией, скорее всего, придется распрощаться, ведь из России в Украину на подтверждение пенсии не наездишься. А украинские пенсии иногда повышают, да и ездить через блокпосты уже привыкли".

Местные жители отмечают, что указ Путина принесет только проблемы, в первую очередь, самим заложникам боевиков.

"Люди реально опасаются, что из Донецка теперь уедут последние врачи и другие специалисты. Уже сейчас с медициной - полный капут, а что будет потом - вообще непонятно… хотя понятно, конечно, - сетует жительница Макеевки. - Честно говоря, я до сих пор не могу понять, как народ к этому относится. Вроде, как говорят: "О, хорошо", но никто от радости не прыгает. В 2014 году, если бы это произошло, было бы эффектнее, а сейчас - как-то вяло все. Тем более, совершенно неясно, что за прописка там будет стоять, и будут ли на территории РФ эти документы на 100% легальны и полновесны. И будут ли брать на работу людей из Донецка, потому что хоть с каким паспортом - мы там "хохлы".