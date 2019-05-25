Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

Календарная весна подходит к концу. Последние дни мая радуют украинцев теплой погодой, но огорчают осадками, которые наблюдаются практически по всей территории страны. Стоит ли ждать перемены метеорологической ситуации в последние выходные весны, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 25 мая, на всей без исключения территории Украины пройдут дожди с грозами. Правда синоптики отмечают, что осадки будут кратковременными и не обильными, только на востоке страны ожидаются ливни.

Однако температура воздуха в этот день будет оставаться по-прежнему летней. На востоке, севере, юге и в центре столбики термометров днем покажут от 21 до 24 градусов тепла, а ночью упадут до +13-16.

Немного прохладнее будет на территории Западной Украины: от 19 до 21 тепла днем и +9-12 в ночное время суток.

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В воскресенье, 26 мая, дождевая атака на Украину будет ослаблена. Небольшие осадки и грозы ожидаются на востоке, в центре страны, Крыму, Херсонской и Львовской областях, на остальной же территории синоптики прогнозируют облачную, но сухую погоду.

А вот температурная картина в этот день не будет баловать украинцев особым разнообразием: от 21 до 24 градусов тепла столбики термометров покажут днем во всех регионах страны, а ночью стоит ожидать от 11 до 15 градусов с отметкой "плюс".

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Как рассказала "Апострофу" синоптик Наталья Диденко, все выходные в Украине будет сохраняться неустойчивая погода.

"Ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозах шквальное усиление ветра и град. Только в воскресенье на правобережной Украине будет больше прояснений, чем дождей. Местами небольшие осадки останутся, но их интенсивность уменьшится. Только на востоке остается высокая вероятность сильных ливней. Температура воздуха существенно не изменится: +20-26, а местами при прояснениях до +27. А вот в западной части Украины будет свежее: +16-22 градуса", - отметила синоптик.

По прогнозам Диденко, на выходных будет мокро и в Киеве.

"В Киеве в субботу кратковременный дождь и гроза, в воскресенье местами дожди, возможно, с грозой. Температура воздуха от +24 до +27 градусов", - резюмировала Наталья Диденко.