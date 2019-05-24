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Град и грозы: синоптик рассказала о погоде в Киеве на выходные

пятница, 24 мая 2019, 14:05
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В выходные дни, 25-26 мая, в Киеве температура воздуха будет стабильная, однако прогнозируются осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В столице 25 мая обещают дожди и грозы, а при грозах порывистый ветер, возможен локально град.

26 мая - местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в столице будет +23...+25 градусов.

В целом на территории страны в течение дня 25-26 мая ожидается +20...+26 градусов, на Западе +16...+22 градуса. Однако на несколько градусов она может меняться, в зависимости от дождя или солнца.

Но вместе с тем дожди с грозами по всей Украине остаются приоритетными. Во время гроз возможные шквалы и град. Будут прояснения, особенно в воскресенье на Правобережье.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие трое суток, до конца текущей недели, украинцев ожидают дожди с грозами.

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