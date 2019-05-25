RU   UA   EN  

суббота, 25 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 мая

09:29
Ученые указали на странную аномалию на Марсе: фото
09:25
Сборная Украины по футболу с яркой победы стартовала на ЧМ-2019: видеообзор
09:20
На Закарпатье в страшной аварии погиб боевой офицер ВСУ: фото и видео прощания
09:05
Россия - Финляндия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
09:00
Маше Ефросининой - 40: как выглядела ведущая до похудения на 25 кг
08:55
Совок неистребим: сети повеселило фото "портрета" Зеленского в университете Харькова
08:24
Под Днепром на видео сняли редкое природное явление
08:22
Умер Нобелевский лауреат родом из Украины, сделавший одно из важнейших открытий 20 века
08:10
Канада - Чехия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
08:00
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения и именины Антона: какой праздник 25 мая
07:53
В Украине прошли испытания обновленных крылатых ракет: опубликовано видео
07:25
Украина ушла под воду после мощных ливней: опубликованы видео масштабных потопов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Днепром на видео сняли редкое природное явление

суббота, 25 мая 2019, 08:24
переглянути новину українською

Возле села Богуслав в Павлоградском районе Днепропетровской области заметили огромный смерч.

Соответствующее видео было опубликовано очевидцем на YouTube.

По словам начальника регионального центра гидрометеорологии Василия Гринчака, в области смерч появляется не чаще, чем раз в 20 лет. Он также отметил, что в связи с глобальным потеплением смерчи все чаще возникают на территориях, где их раньше не было.

Ранее смерчи были замечены в разных местах в Запорожской области.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая масштабный смерч пронесся в Житомирской области и повредил около 100 гектаров леса.

21 мая на востоке Польши пронесся разрушающий торнадо, вследствие которого погиб один человек и были разрушены 120 зданий.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: