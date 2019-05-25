Под Днепром на видео сняли редкое природное явление

Возле села Богуслав в Павлоградском районе Днепропетровской области заметили огромный смерч.

Соответствующее видео было опубликовано очевидцем на YouTube.

По словам начальника регионального центра гидрометеорологии Василия Гринчака, в области смерч появляется не чаще, чем раз в 20 лет. Он также отметил, что в связи с глобальным потеплением смерчи все чаще возникают на территориях, где их раньше не было.

Ранее смерчи были замечены в разных местах в Запорожской области.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая масштабный смерч пронесся в Житомирской области и повредил около 100 гектаров леса.

21 мая на востоке Польши пронесся разрушающий торнадо, вследствие которого погиб один человек и были разрушены 120 зданий.