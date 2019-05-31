До дна еще далеко: как прожили пять лет "республики" Донбасса

Недавно молодые "республики" с понтами и пафосом отмечали пятилетний юбилей в "русском мире". Более продвинутым оккупированным дончанам даже живого горца Асланбека Андарбековича Дудаева, более известного в миру как Владислав Юрьевич Сурков, подвезли. Для поднятия боевого духа. Ибо денег нет - но вы держитесь. За пять лет в "русском мире" пропали не только деньги. Пропали работа, медицина, социальный пакет и прочее.

Говорящие головы ЛНР/ДНР, конечно же, передают населению оккупированных территорий тезисы российских кураторов – проблемы будут решены. И надо отдать должное, решают.

Частично начались выплаты задолженностей по зарплате за январь-февраль этого года. Выплачивают в большинстве случаев шахтерам (вычисляя при этом почти 45% налогов), ведь экспорт угля по заниженным ценам в Россию до сих пор является основным источником финансирования. Но максимальный акцент на угольном бизнесе также не обошелся без негативных последствий. В апреле этого года пресс-служба "министерства угля и энергетики ДНР" заявила о перевыполнении плана добычи угля на 1300 метров. Но вместо хвалебных од стахановцам местное население начало возмущаться затоплением домов, расположенных близко к шахтам. Ведь износ шахтного оборудования, плюс отсутствие должного финансирования и нехватка специалистов по поддержанию действующих и законсервированных шахт приведут к экологической катастрофе.

Но это не все "водные" проблемы ДНР. Наряду с подтоплением домов в районах добычи угля, в большинства других районов ДНР заканчивается питьевая вода. Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" - главный источник водоснабжения на оккупированных территориях - хотят отключить от электроэнергии. Возмущенный народ успокаивают наличием резервных запасов. Но этих запасов хватит приблизительно на 6 месяцев с учетом экономии воды – 10 литров на человека в сутки. А чтобы возобновить нормальное водоснабжение, хотят запустить водоканал с территории РФ, на строительство которого понадобится от 2,5 до 3 лет и еще пару десятков миллионов рублей, которых в российском бюджете для оккупированных территорий Украины уже попросту нет.

Также чтобы сэкономить так называемые государственные деньги – резко сокращают количество бюджетников, экономят на "пайке" и выпускают с мест лишения свободы заключенных. Что приводит к росту и без того немалого уровня преступности, поддерживаемого другой категорией зависимых от бюджетных средств "граждан ДНР" - камуфлированных коллаборантов, российских наемников и инструкторов.

На данный момент вышеупомянутые особи осваивают новые методы нечестного отъема собственности у граждан. Поскольку разграблено абсолютно все - началась тотальная "инвентаризация" поголовья скота, а вместе с ней и полное взятия под контроль сельскохозяйственной отрасли. В Новоазовском районе уже поставили на учет КРС в пяти селах. "Коллективизация" от российской морской пехоты в действии.

Но до дна еще далеко. Как ранее сообщала группа "Информационное сопротивление", в ДНР начата масштабная компания ФСБ по отстранению от власти марионеток Владислава Суркова, и уменьшению его реального влияния на оккупированные районы региона. Пострадает, естественно, в первую очередь население. Простые люди, как выбравшие русский мир, так и ставшие заложниками оккупации.