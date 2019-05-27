RU   UA   EN  

понедельник, 27 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 мая

00:21
"Серый кардинал" Путина устроил прощальную гастроль в Донецке

26 мая

23:59
​Появился первый постер скандальной "Ополченочки": в сети смеются
23:29
На выборах в Европарламент во Франции победила "подруга" Путина: данные экзит-полов
23:28
Финляндия в упорнейшем матче стала чемпионом мира по хоккею: видеообзор
23:03
​Скандал с открытием нового моста в Киеве: появились новые фото и подробности
22:31
​Гройсман рассказал, почему пойдет на выборы без Порошенко
22:05
Канада - Финляндия - 1-3 видео голов финала ЧМ по хоккею
21:59
​Минус четыре: стало известно о новых крупных потерях боевиков на Донбассе
21:23
Под Киевом пьяный водитель влетел в маршрутку: опубликованы фото
21:18
"Шахтер" одержал блестящую победу в донбасском дерби: видеообзор
20:49
​Крупнейший европейский лоукостер запустил версию своего сайта на украинском
20:37
Лучшая теннисистка Украины обыграла легендарную американку на старте Roland Garros
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Серый кардинал" Путина устроил прощальную гастроль в Донецке

понедельник, 27 мая 2019, 00:21
переглянути новину українською

Куратор "непризнанных республик" Владислав Сурков, которого в Кремле хотят заменить на бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича, побывал в Донецке с прощальным визитом.

Об этом сообщает блогер Фашик Донецкий в Twitter.

"Кстати, по неподтвержденным данным, был в Донецке Сурков. С типа прощальными речами дынырийцам, мол сипасиба за дивятамая и все такое. Мало кто знает, но именно для него захараст (Александр Захарченко, - прим. ред.) в центре Донецка делал на одной высотке типа надпись дыныры", - написал он.

По словам блогера, на одной из высоток даже специально включили свет. "При выключенном свете на одной из высоток, были включен свет в окнах, чтобы визуально читалось дыныры. Говорят, что Сурков очень гордится своим детищем – дыныры", - отметил Фашик Донецкий.

Также он указал на одну важную деталь, связанную со сменой российского куратора и озвучил прогноз о судьбе действующего главаря боевиков Дениса Пушилина.

"В ситуации со сменой кураторов, найдутся неугодные, которых будут отстреливать как скот. Честно, наблюдать за тем, как вата будет мочить вату - это ну очень круто. Интересно, кого первым пустят под нож: Пушилина или полевых командиров по типу Абхаза. Ставлю на смерть Пушилина", - резюмировал блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее Сурков засветился с российскими наемниками ДНР-ЛНР.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве открыли новый мост. Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подростковый бунт нации или как перерасти ненависть

Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

Опасен для России: что говорят военные о новом начальнике Генштаба Украины

Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: