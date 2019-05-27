"Серый кардинал" Путина устроил прощальную гастроль в Донецке

Куратор "непризнанных республик" Владислав Сурков, которого в Кремле хотят заменить на бывшего посла России в Беларуси Михаила Бабича, побывал в Донецке с прощальным визитом.

Об этом сообщает блогер Фашик Донецкий в Twitter.

"Кстати, по неподтвержденным данным, был в Донецке Сурков. С типа прощальными речами дынырийцам, мол сипасиба за дивятамая и все такое. Мало кто знает, но именно для него захараст (Александр Захарченко, - прим. ред.) в центре Донецка делал на одной высотке типа надпись дыныры", - написал он.

По словам блогера, на одной из высоток даже специально включили свет. "При выключенном свете на одной из высоток, были включен свет в окнах, чтобы визуально читалось дыныры. Говорят, что Сурков очень гордится своим детищем – дыныры", - отметил Фашик Донецкий.

Также он указал на одну важную деталь, связанную со сменой российского куратора и озвучил прогноз о судьбе действующего главаря боевиков Дениса Пушилина.

"В ситуации со сменой кураторов, найдутся неугодные, которых будут отстреливать как скот. Честно, наблюдать за тем, как вата будет мочить вату - это ну очень круто. Интересно, кого первым пустят под нож: Пушилина или полевых командиров по типу Абхаза. Ставлю на смерть Пушилина", - резюмировал блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее Сурков засветился с российскими наемниками ДНР-ЛНР.

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