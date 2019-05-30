Секретарь СНБО сделал важное заявление по созданию ракетного оружия в Украине

Украина при новом президенте Владимире Зеленском не собирается отказываться от развития ракетных программ.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

По его словам, за последние годы Украина достигла прогресса в этой сфере.

"Развитие ракетных программ по созданию комплексов "Нептун" и "Ольха" это один из наших главных приоритетов. Это сфера в которой мы достигли прогресса, поэтому конечно будет продолжение", - сказал Данилюк.

Как известно, ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине начнутся испытания оперативно-тактического ракетного комплекса "Грим-2" для ВСУ и Саудовской Аравии.