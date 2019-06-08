Настоящая жара, но с грозами: синоптики дали прогноз на выходные

Несмотря на почти 30-градусную жару, грозовые дожди продолжают поливать практически все регионы Украины. По прогнозам синоптиков, такая метеоситуация сохранится и на ближайших выходных, однако в начале новой недели все резко изменится. Какой будет погода на выходных, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 8 июня, сухо будет только на востоке Украины. На юге, севере, западе и в центре страны синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Впрочем, в этот день температура воздуха обещает быть достаточно высокой: на юге, востоке, севере и в центре ожидается днем от 27 до 30 градусов тепла, а ночью столбики термометров упадут до комфортных +16-20 градусов.

Немного прохладнее в субботу будет на западе: от 22 до 25 градусов тепла столбики термометра покажут в дневное время суток, а ночью ожидается 16-18 градусов с отметкой "плюс". Правда, на Закарпатье погода будет отличаться: до +30 здесь будет днем и около 16-18 тепла после захода солнца.

В воскресенье, 9 июня, ситуация с осадками останется неизменной: сухо будет на востоке, а грозовые дожди пройдут на остальной территории Украины.

Температурных сюрпризов тоже ждать не стоит: от 27 до 30 тепла днем и +18-20 ночью будет на севере, юге, востоке, в центре и на Закарпатье. На Западной Украине традиционно прохладнее: 22-25 тепла в дневное время суток и комфортные 16-18 после захода солнца.

Погода на 8 июня 1 / 1 Погода на 9 июня 1 / 1 Погода на 10 июня 1 / 1 Погода на 11 июня 1 / 1 Погода на 12 июня 1 / 1

А вот уже с понедельника, 10 июня, погода изменится. Дождливая ситуация сохранится на западе (кроме Закарпатья), а также севере страны. Здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами. На востоке, юге и в центре будет сухо.

Вырастет и температура воздуха: от 28 до 33 градусов тепла воздух прогреется днем на юге и востоке Украины, а ночью столбики термометров опустятся до +18-20. Впрочем, жаловаться на жару пока еще рано, ведь абсолютный максимум июньских температур в Украине был зафиксирован на отметке "+39".

В центре и на севере будет немного прохладнее: 28-30 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем и 16-18 тепла в ночное время суток. Вырастет температура воздуха и на Западной Украине: от 27 до 29 градусов тепла стоит ожидать днем и 13-16 градусов выше нуля после захода солнца.

Начиная со вторника, 11 июня, небо над Украиной распогодится: синоптики не ожидают в этот день осадков по всей территории страны. Небо укроет незначительная облачность, однако на большинстве территории стоит ожидать абсолютно ясной погоды. Температурная картина останется неизменной: до 33 градусов тепла на юге и востоке и около 28-30 градусов с отметкой "плюс" в центре, севере и западе страны.

"8 и 9 июня в Украине будет нестабильная погода: в западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах возможно шквальное усиление ветра, сильные ливни и даже град. Стоит быть очень осторожными, ведь даже небольшой дождь может моментально превратиться в сильный ливень, - рассказала "Апострофу" синоптик Наталья Диденко. – Осадки также распространятся на Житомирскую область, Винницкую. Также есть вероятность кратковременных дождей в Одесской, Николаевской, Черкасской областях и в районе Кропивницкого. В субботу также дожди вероятны и в Харьковской области, но только 8 июня. В восточных областях, большинстве центральных, Запорожской области, Крыму и Херсонской области существенные осадки маловероятны".

По словам Диденко, несмотря на дожди, в Украине будет жара.

"Температура воздуха в эти дни в Украине будет высокой, настоящая жара: +27-33 градуса. В Киеве и в субботу, и в воскресенье сохраняется вероятность кратковременных дождей с грозой, но и солнца будет хватать. Максимальная температура воздуха в столице ожидается на уровне 28-30 градусов тепла", - резюмировала синоптик.