Лето продолжает греметь: свежий прогноз и карта непогоды на 7 июня

7 июня в Украине снова пройдут кратковременные дожди и ливни, а также местами выпадет град.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с прогнозирут в западных, Винницкой, Житомирской и Одесской областя. На остальной территории ожидаются грозы и кратковременный дождь.

Объявлен первый уровень опасности.

По данным синоптиков, будет дуть юго-восточный ветер. Температура днем составит +25... +30 градусов, в западных областях +22... +27 градусов.

Ранее синоптики дали печальный прогноз погоды на лето.

Как сообщал "Апостроф", в Каменец-Подольском и области масштабные ливни затопили дороги, из-за чего проехать по ним, особенно по проселочным, просто невозможно.