Бабушки будут ложиться под маршрутки: как в Украине меняют жизнь перевозчикам

Накануне выборов нардепы вновь бросились делать добрые дела. На этот раз досталось льготникам: народные избранники в первом чтении проголосовали за законопроект, согласно которому за беспричинный отказ водителя брать на борт пассажиров с льготами, перевозчику будет угрожать существенный штраф. На первый взгляд, инициатива правильная, однако сами перевозчики жалуются, что при таком подходе законодателя их бизнесу наступит конец, и ездить перестанут все: как льготники, так и обычные пассажиры. Что не так с добрым делом парламентариев, разбирался "Апостроф".

Драконовские штрафы

"Я тебя в АТО не посылал"! Часто именно с таким ответом водителя сталкиваются участники боевых действий в Украине, пытаясь по удостоверению проехать бесплатно в маршрутке. Правда, сейчас таких резких водителей стало куда меньше, ведь ветераны научились отстаивать свои законные права на бесплатный проезд, иногда, прибегая к физической аргументации, но чаще, используя морально-волевые рычаги давления на перевозчиков.

Для того, чтобы полностью искоренить такое позорное явление и дать возможность участникам боевых действий, а вместе с ними - и другим льготникам вдоволь наслаждаться комфортом общественного транспорта, парламентарии решили внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях.

Согласно статье 133 Кодекса, если водитель без каких-либо причин отказывается перевозить на льготных условиях пассажиров, имеющих на это право по закону, ему грозит штраф в сумме 136 гривен. Нардепы посчитали, что это не слишком-то весомая мотивация для несознательных водителей придерживаться закона, и предлагают увеличить сумму штрафа до 2550 гривен. За это проголосовал 231 парламентарий, и законопроект был принят в первом чтении.

Интересная деталь: если нардепы утвердят штраф в 2550 гривен, то он станет самым крупным штрафом в сфере автомобильных пассажирских перевозок. Так, например, если водитель выйдет в рейс без медосмотра, то заплатит всего 510 гривен штрафа. Столько же ему придется заплатить, если перед рейсом не будет проведен контроль технического состояния маршрутки. Более того, если какой-нибудь предприниматель решит заниматься перевозками вообще без разрешительных документов и самовольно запустит пару автобусов на маршруте, он заплатит все те же 510 гривен штрафных санкций. Соответственно, резкое повышение штрафов по одной только категории нарушений очень похоже на популизм. Ну, и что с того? Главное ведь, что простым людям станет легче, и "злых маршрутчиков" наконец-то удастся вразумить.

Штрафы можно не платить

Но для начала стоит разобраться: почему вообще водители так активно протестуют против перевозки пассажиров льготных категорий, ведь согласно статье 29 закона Украины "Об автомобильном транспорте" органы местного самоуправления, которые заключают с перевозчиками договоры о предоставлении услуг, "обязаны предоставлять перевозчикам, которые осуществляют льготные перевозки пассажиров, компенсацию в соответствии с законом". Получается, что деньги на каждом бесплатном льготнике перевозчик не теряет, ведь местные власти любезно компенсируют ему убытки. Но такая схема работала бы в идеальном мире. На практике - все совершенно иначе.

"Когда перевозчик обращается к местным властям для заключения договора на компенсацию, то местные власти просто отказываются это делать, ссылаясь на то, что якобы перевозчик не перевозит льготные категории пассажиров, - рассказывает "Апострофу" один из участников транспортного бизнеса на условиях анонимности. – Основная причина таких действий – это, зачастую, конфликты между мэром города и перевозчиком. Хотя закон обязывает компенсировать перевозчикам потери, но если власть этого не делает, то для нее не наступает никакой ответственности. А перевозчику, в тоже время, нечем доказать в суде осуществление таких перевозок. Таким образом, невозможно получить положенную компенсацию как задолженность. Областные администрации отстраняются от этой темы. Они ссылаются на местные власти и на то, что область не может заставить их выполнять закон. И эту проблему уже много лет никто не решает. А депутаты ВРУ не хотят привязывать льготы к финансированию, поэтому просто не разрешают перевозчикам отказываться возить людей бесплатно".

Еще один лайфхак, как не платить перевозчикам за льготников, "Апострофу" рассказал эксперт общественной организации "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

"Местные власти придумали схему: когда перевозчика пускают на какой-то маршрут, он обязан перевозить определенное количество льготников бесплатно. Это заранее прописывается в лицензионных условиях", - пояснил Коновалов.

Вячеслав Коновалов: "Местные власти придумали схему: когда перевозчика пускают на какой-то маршрут, он обязан перевозить определенное количество льготников бесплатно" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Но на самом деле, какой бы ни была сумма штрафа: 136 гривен, 2550 или даже 10 тысяч гривен, механизм взыскания все равно не работает, ведь льготник, если ему отказали в бесплатном проезде, не пойдет жаловаться в суд или полицию.

"Как это обычно происходит: зашел льготник, спрашивает у водителя, можно ли проехать бесплатно? Водитель отказывает, льготник выходит. Все. Двери закрылись, маршрутка уехала. Кто проконтролирует процесс? – отмечает в комментарии "Апострофу" автоюрист Владимир Караваев. – Любые санкции без механизма системного контроля бесполезны. Подобная инициатива имеет больше политическое значение, мол, депутаты уважают льготников, беспокоятся о них".

В теории, контролировать корректную работу перевозчиков и соблюдение ними лицензионных условий маршрута должна "Укртрансбезопасность". Именно этот орган согласно постановлению Кабмина "осуществляет государственный контроль над соблюдением требований законодательства на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте". А на практике, в штате "Укртрансбезопасности" на конец 2018 года числилось всего 613 человек, 175 из которых - сотрудники аппарата. Но, кроме того, чтобы ловить "врагов" льготников в маршрутках, у "Укртрансбезопасности" ворох других функций.

"Укртрансбезопасность" одновременно контролирует перевозчиков, таксистов, следит за перегрузом фур на дорогах, выдает разрешения на международные автомобильные перевозки и выполняет множество других функций", - говорит Коновалов.

Правда, определенный смысл в повышенных штрафах все же остается.

"Создается коррупционное поле, чтобы в очередной раз был повод "наехать" на перевозчиков и заработать денег, - уверяет Вячеслав Коновалов. - Оборот маршрутки в среднем около 3,5 тысяч гривен. Все зависит, конечно, от маршрута. Водители честно признаются, что тысячу гривен они отдают на "крышу", чтобы их никто не трогал".

"Штрафы работают только в качестве давления на перевозчика, - добавляет собеседник "Апострофа". - На неугодного перевозчика оформляются систематические нарушения, а потом его шантажируют расторжением договора на обслуживание маршрутов. Перевозчиков делают крайними. Представьте себе, что у вас магазин, и вы раздаете бесплатно продукцию, а потом обращаетесь к властям и требуете компенсации, а вам просто отказывают, и вы остаетесь один на один со своей проблемой. Нет никаких проблем перевозить УБД бесплатно, но почему государство заставляет возить пенсионеров? Почему частный бизнесмен должен обеспечивать льготы, которые должно обеспечить государство?"

Решением проблемы могла бы стать так называемая монетизация льгот, когда льготнику каждый месяц на счет от государства поступает фиксированная сумма, которую он может потратить на проезд в общественном транспорте. Может, конечно, и не тратить, но это будут уже его проблемы.

Однако, по словам экспертов, монетизация льгот ни к чему хорошему не приведет, ведь фиксированная сумма - это куда хуже, чем безлимитная индульгенция на оплату проезда.

"В таком случае, у нас просто будет социальный взрыв: бабушки будут ложиться под маршрутки и поезда, ведь предлагают, например, выдавать льготникам по 200-300 гривен в месяц на проезд, на 30 поездок в месяц, но это - ни о чем, - говорит Вячеслав Коновалов. - Чиновникам легче общаться с перевозчиками по принципу: вас никто не трогает, билеты вы не выдаете, нелегальный оборот у вас по Киевской области составляет 2 миллиарда гривен, поэтому молчите и возите льготников бесплатно".