Как загорают и где купаются киевляне: эксклюзивные фото

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Жители Киева спасаются от жары возле водоемов

среда, 12 июня 2019, 15:34
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Жители Киева спасаются от жары возле водоемов Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Лето в 2019 году началось по расписанию, причем солнце сразу стало господствовать, а с 10 июня температура в Киеве днем превышает 30 градусов. Жаркая погода настойчиво способствовала открытию пляжного сезона - люди повсеместно спасаются от раскаленного воздуха возле водоемов.

Ища прохлады, пляжи Киева посетил и собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Спасаясь от жары, не стоит забывать о правилах безопасности во время отдыха на воде. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уже озвучили печальную статистику начала купального сезона.

Так, с начала 2019 года на водоемах страны погибли 274 человека, из которых 25 - дети. Но при этом было спасено 138 человек, в том числе 20 детей.

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Поэтому спасатели напомнили о соблюдении элементарных правил безопасности: отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах, не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра вблизи воды и не позволять им самостоятельно посещать ставки и реки, а не заплывать далеко, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

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