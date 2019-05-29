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Сезон-2019 в Украине: фото и онлайн-видео с популярных пляжей

среда, 29 мая 2019, 11:10
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В конце мая на пляжах популярных украинских курортов, несмотря на прохладную погоду, находится уже достаточно много отдыхающих.

Об этом свидетельствуют кадры с камер наблюдения на пляжах.

В частности, на пляжах Одессы можно увидеть много загорающих людей. Стоит отметить, что температура воздуха 29 мая в Одессе составляет всего 23 градуса тепла, а на море – крупные волны. Поэтому людей в воде практически незаметно.

В то же время, в Кирилловке, Запорожской области, и на Федотовой косе людей на некоторых пляжах практически нет. Возможно, это объясняется тем, что температура воздуха там еще ниже – 21 градус.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму начало пляжного сезона не порадовало местных жителей наплывом отдыхающих.

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