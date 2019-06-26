Куда поехать отдыхать в июле и августе: лучшие направления и курорты

Лето – период отпусков для большинства украинцев, при этом треть наших соотечественников предпочитают отдыхать и набираться новых впечатлений за рубежом. "Апостроф" узнал о ситуации на рынке, а также о самых популярных курортах и новых направлениях, которые смогут разнообразить туристический опыт.

В Украине происходит активное развитие туристического рынка. Текущие показатели значительно превышают уровень докризисного 2013 года. По данным туроператоров, объемы авиаперевозок растут ежегодно, причем это касается как регулярных, так и чартерных рейсов, которые осуществляются в рамках пакетных туров. То же самое можно сказать про увеличение количества путешественников, географию направлений и расширение списка городов вылета из Украины. Рейсы выполняются не только из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Запорожья и Днепра, но также из Херсона, Кривого Рога, Черновцов, Винницы, Полтавы, Ровно и Николаева. По массовым туристическим чартерным направлениям в среднем рынок растет на 25% ежегодно. Еще одним фактором, который повлиял на рост числа туристов и облегчил жизнь туроператорам, стал безвизовый режим. Раньше агентствам приходилось закрывать продажи за 5-8 дней до вылета, чтобы успеть оформить документы, а сейчас они могут продавать предложения до самого последнего дня перед вылетом.

"Самостоятельное плавание" или сопровождение профессионалов?

По данным опросов, 12% украинцев не экономят на отпуске, чаще всего именно они обращаются в агентства, покупают поездки в экзотические страны и статусные места и заказывают индивидуальные туры. Подавляющее большинство сограждан (86%) занимаются организацией поездки самостоятельно, в основном для того, чтобы минимизировать расходы. Это в первую очередь относится к тем, кто выбирает внутренний туризм. Примерно половина туристов, отдыхающих за рубежом (14% от общего туристического потока), обращается в агентства, приобретая пакетные туры или "горящие" путевки по выгодным ценам для того, чтобы обеспечить себе комфорт и не тратить время на планирование, поиск подходящих рейсов, отелей или апартаментов и т.д. По оценкам специалистов, средний отпускной бюджет на одного человека составляет 11 000 гривен, поэтому наиболее актуальными для украинских отпускников остаются курорты Египта и Турции, которые по-прежнему предлагают очень выгодные ценовые условия. Так, стоимость ночи в некоторые отелях Египта составляет 20$, в среднем турист тратит в сутки от 55 до 70 долларов (в зависимости от экскурсий, покупок сувениров). Также, к самым популярным летним чартерным направлениям можно отнести Испанию, Грецию, Кипр, Италию, Тунис и Болгарию.

Среди лоукостов лишь небольшая часть курсирует по курортным маршрутам. Главные клиенты бюджетных перевозчиков – самостоятельные туристы, для которых значительная экономия на перелетах позволяет больше времени уделить для отдыха, посещать экскурсии, ходить в рестораны, выбирать комфортные условия проживания. Вопреки распространенному мнению, составление индивидуального тура при помощи агента может быть вполне выгодным вариантом – у опытных специалистов есть обширная база контактов, партнерские договоренности с отелями о скидках, возможность предложить интересную программу, обеспечить логистику и трансфер, оптимизировав расходы. Но в этом случае озадачиться будущим путешествием стоит заранее, чтобы у агента было время подобрать наилучший вариант в рамках бюджета. В сегменте экзотических стран на рынке широко представлены туры в Доминиканскую республику, Таиланд и Шри-Ланку, куда следуют прямые рейсы из Украины, так что эти направления также можно отнести к числу популярных, но с более высоким прайсом. Любители путешествий по необычным маршрутам вроде Центральной и Южной Африки или Латинской Америки, обычно организовывают поездки самостоятельно или покупая индивидуальный тур у агентов, обычно добираясь с пересадками и нередко получая экстремальный опыт, но отнести такую практику к мейнстриму пока нельзя.

В сегменте экзотических стран на рынке широко представлены туры в Доминиканскую республику, Таиланд и Шри-Ланку Фото: pixabay.com

Знакомые курорты или новые впечатления?

Как и большинство туристов во всем мире, наши соотечественники хотят не только отдохнуть, но и открыть для себя новые места. Конечно, если речь идет о семейном отдыхе с детьми, самым понятным и привлекательным выглядит старый добрый all inclusive в условной Анталии. Но, пока большая часть лета впереди, можно найти новые варианты по доступным ценам и с достойным уровнем сервиса.

Одно из относительно новых направлений на туристической карте Европы – Албания, которая не так давно вышла на этот рынок и цены еще не кусаются. Средняя стоимость проживания в отелях составляет 50$ за ночь, расходы на еду – около 15$ в день. Помимо пляжного отдыха, здесь можно посмотреть на мечети, сохранившиеся со времен Османской империи, древние крепости и живописную природу. Стабильной популярностью у туристов из Западной Европы пользуется Черногория – красивая страна со множеством достопримечательностей, чистыми пляжами, умеренными ценами и долгим курортным сезоном, который длится с начала лета до середины осени. Здесь есть много вариантов для отдыха – песчаные пляжи Адриатики, прогулки в национальном парке Дурмитор, поездка на самый южный фьорд Европы Бока-Которский залив и посещение исторических памятников. Для проживания можно выбрать бюджетные отели: средняя цена - 500$ за 9 ночей, а в случае "горящей" путевки можно уложиться и в 250 евро. Но, само собой, здесь имеется и премиум-сегмент в виде отелей на знаменитой Будванской Ривьере (цены на проживание стартуют от 100 евро за сутки).

Еще один популярный балканский вариант – Хорватия, здесь пляжный сезон длится с июня по сентябрь, в августе температура воды достигает +25 градусов. Специфика этого курорта в том, что большинство пляжей каменистые и галечные, или покрыты бетоном и оборудованы лестницей для спуска в воду. Безусловным преимуществом является очень чистая вода – практически все пляжи отмечены "Голубым флагом". Средний бюджет отдыха в Хорватии – 76$ в день, плюс около 21$ в день уйдет на еду. Страна богата достопримечательностями – здесь есть и античный амфитеатр, и самый маленький в мире остров Хум, и знаменитый Дубровник с великолепным старым городом.

Еще один привлекательный вариант отдыха для тех, кто не очень любит жару – побережье балтийского моря в Польше. Вдоль 500-километрового берега разбросано множество небольших городков, основные курорты: Колобжег, Крыница Морска, Лэба, Мендзыздрое, Свиноуйсьце, Сопот, Ястарня, Ястшембя Гура . Средняя стоимость суток пребывания в отеле – 72$, но в зависимости от места можно найти более дешевые варианты, траты на еду составят около 16%. Более бюджетные курорты – Устка и Халупы подойдут для семейного отдыха. Пляжный сезон длится с июля по сентябрь, море обычно согревается до +22 градусов. Но если возникнет желание согреться в более теплой воде - можно отправиться на горячие источники Польши, лечебная вода которых согревается до +35 градусов. Продолжая тему термальных курортов, стоит упомянуть Словакию и Словению с их многочисленными термальными источниками, откуда, к слову, можно отправиться в мини-тур по близлежащим странам.

Отличным вариантом отдыха на побережье океана может стать поездка в Португалию, стоимость туров в эту страну ниже, чем в соседнюю Испании и Италию (в среднем 740$ за семь ночей в четырех-звездочном отеле). Здесь множество достопримечательностей, очень гостеприимные местные жители, отличная традиционная кухня, а еще на берегу Атлантического океана можно прочувствовать энергию волны и попробовать свои силы в серфинге, которым тут, похоже, занимается каждый второй.

Отличным вариантом отдыха на побережье океана может стать поездка в Португалию Фото: pixabay.com

Места, которые летом бывают "не в форме"

Лето - самый разгар отпускного периода, но всегда полезно знать о некоторых особенностях разных стран, из-за которых отпуск может быть подпорчен. Не стоит планировать поездку в Испанию в июле и начале августа, так как это сезон отпусков и активного внутреннего туризма, из-за чего поднимаются цены в отелях и туристических местах, а на пляжах, в кафе и ресторанах яблоку негде упасть. Зато уже с середины августа цены приходят в норму, а на пляжах больше не толпятся отпускники, так что оптимальное время для отдыха в Испании – июнь, вторая половина августа или сентябрь. В Италии тоже есть традиция всей страной отправляться на каникулы – 15 августа здесь отмечают важный праздник Феррагосто или День Успения Божьей Матери, после чего на протяжении 2 недель фактически никто и ничего не работает. Магазины и рестораны закрыты, сотрудники сферы услуг, как и все итальянцы, уходят в отпуск. Зато на протяжении всего лета погода идеально подходит для отпуска, так что, если у вас вдруг возникнет желание побродить по прекрасным итальянским городам, улицы которых будут почти свободны, это время может быть вполне подходящим.

Если вы решили отправиться в Индию, то имейте в виду, что в июле-августе центральную часть страны заливают сильные дожди, а вот в Гималаях и на севере Индии наступает прекрасное время для путешествий. Сезон дождей наступает и в Таиланде, на курортах Самуи, Пхангане и Хуахине летом тепло и солнечно, можно купаться и загорать. Тем, кто планирует провести отпуск в Египте, стоит иметь в виду, что в центральной части страны летом стоит сильная жара, в районе +40 градусов. Так что, поездки в Луксор, Асуан или Каир стоит отложить, потому что они станут серьезной проверкой на прочность. При этом, обычно климат на средиземноморском побережье Египта обычно немного мягче, чем в районе Красного моря.