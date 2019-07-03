Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

Канада намерена поставлять в Украину свою бронетехнику. Такие договоренности были достигнуты президентом Владимиром Зеленским в ходе официального визита в эту страну 2 июля. "Мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в данной сфере", - заявил Зеленский. Более того, канадский премьер Джастин Трюдо добавил, что правительство сняло ограничения на поставки оружия в Украину. "Мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что именно это решение позволяет нам бороться с действиями России", – подчеркнул Трюдо. На какую технику из Северной Америки может рассчитывать Украина, и чем она поможет на фронте, разбирался "Апостроф".

Ужасное старье

Канада активно поставляет в Украину товары военного назначения практически с начала вооруженного конфликта на Донбассе: тепловизоры, бронежилеты, кевларовые шлемы, оборудование для разминирования местности, радиостанции, аптечки, автомобили скорой помощи и многое другое. Больше помогали только США. Были договоренности о закупке у канадской компании PGW Defense Technologies современных снайперских винтовок LRT-3 на общую сумму 770 тысяч долларов.

Кроме того, канадские военные инструкторы в рамках программы UNIFIER продолжают делиться опытом с украинскими воинами. Соответственно, вполне ожидаемо, что следующим шагом с канадской стороны могут стать поставки в Украину более серьезной помощи – современной бронетехники, которой, по словам экспертов, так не хватает нашей армии.

"Потребности в бронетранспортерах в ВСУ на данный момент исчисляются тысячами, а наше производство БТР-3, БТР-4, не может обеспечить ритмичную поставку, - поясняет "Апострофу" военный эксперт Михаил Жирохов. – Если судить по прошлым годам, наше производство за год может обеспечить только несколько десятков БТР, то есть любая бронетехника нам нужна. Доходит до того, что на фронте не только БТР-70, а и БТР-60 даже используют, а это такое старье, что ужас. В новые части БТРов не хватает".

А если рассматривать потребности ВСУ с точки зрения приведения украинской армии к стандартам НАТО, то дела обстоят еще хуже.

"Учитывая тот факт, что Зеленский поставил задачу военному командованию ускорить введение процедур НАТО с переходом на стандарты НАТО, то потребность ВСУ есть во всем. Вооружение ведь все старое советское", - добавил военный эксперт Олег Жданов.

Проблему с новой современной техникой еще в 2017 году признавал Петр Порошенко.

"У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас возникает вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк", - сетовал Порошенко на заседании СНБО.

От пистолета до самолета

Но какую же технику собирается передать Украине Канада? Сам Зеленский предпочел умолчать о деталях договоренностей. Однако эксперты, опрошенные "Апострофом", сделали свои предположения.

"Речь может идти только о списанной канадской бронетехнике, потому как новое производство мы вряд ли потянем, а те деньги, которые выделяет Канада нам на помощь - это совсем не те средства, - отмечает Жирохов. – Поэтому, если дело дойдет до реализации проекта, нам будет поставлена бронетехника из наличия и та, которая выводится из боевого состава. В 2019, 2023, 2025 годах канадская армия будет перевооружаться, соответственно какая-то часть бронетехники уйдет на склады".

"Спектр передачи вооружения - от пистолета до самолета. Напомню, что в 2014 и 2018 годах Канада предлагала нам свои самолеты F-18. Не новые, но боеспособные. Вполне вероятно, что и эти самолеты попадут в этот перечень", - добавляет Жданов.

В 2014 и 2018 году Канада предлагала нам свои самолеты F-18 Фото: thedrive.com

Но вся бронетехника, которая попадет из Канады в Украину, в любом случае будет соответствовать стандартам НАТО. А это может стать для ВСУ серьезной проблемой.

"Эта бронетехника имеет вооружение НАТО. То есть те БТР, которые состоят на вооружении в армии Канады, имеют 25-мм пушки, боеприпасы 7,62 стандартов НАТО, а у нас этих боеприпасов нет, - поясняет Михаил Жирохов. – Если речь будет идти о поставках в количестве 200-400 единиц, то, вполне возможно, что канадские БТР будут перевооружаться нашими боевыми модулями, которые уже отработаны и установлены на БТР-3 и БТР-4, бронеавтомобили. Понятно, что новый двигатель, другая трансмиссия, запчасти - все это только добавит головной боли тыловикам. Но бронетранспортеры нам нужны, по крайней мере до тех пор, пока не будет налажено серийное производство БТР-3 и БТР-4".

Не менее, а, вероятно, и более важный вопрос: на каких условиях Украина сможет получить канадскую бронетехнику?

"Если речь идет о расширении канадской военной помощи для Украины, и в нее попадут современные виды бронетехники, то это одно дело. Но если речь идет о том, чтобы Украина подрядилась покупать канадские бронетранспортеры или танки, то это совсем другое дело, так как промышленное сообщество внутри Украины встретит это сообщение негативно, - уверяет "Апостроф" директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. – У нас достаточно солидная танковая школа. У нас хорошая школа бронетехники, созданная Михаилом Борисюком (конструктор бронетанкового оборудования, – "Апостроф") в начале 2000-х годов. Наш экспорт мощнее, чем даже российский, где традициям танкостроения десятки лет. Кроме того, у нас разрабатывается полтора десятка образцов легкой бронетехники и некоторые из них уже приняты на вооружение, например, "Козак", "Барс". И если Украина пойдет на прямые закупки подобной техники, это негативно ударит по возможностям и потенциалу отечественной оборонной промышленности".

Кроме того, нужно ли будет платить за канадские военные "подарки"? Здесь возможны варианты.

"Возможно, часть бронетехники будет передаваться на безоплатной основе. На мировом рынке это часто делается, когда государство, которое получает технику, несет расходы, связанные только с транспортировкой такой техники и мелким ремонтом, - отмечает Бадрак. – Но есть и схемы, когда часть техники поставляется бесплатно, а часть более современного вооружения уже продается за деньги. Может быть и совместное производство в Украине с передачей технологий по той же бронестали. От деталей зависит очень многое".

Но на каких бы условиях Украина не получила помощь, сам факт того, что Канада намерена поставлять в нашу страну оружие, является важным геополитическим сигналом для всего мира.

"С политической точки зрения, крайне важно, что Канада идет нам на встречу. У Украины появляются возможности получения технологий, которых у нас нет сегодня, - подчеркивает Валентин Бадрак. – Есть ряд технологий, которые в Украину не приходят по той причине, что западное сообщество очень сдержанно относится к передаче таких технологий. И если Канада, например, вместе с США, осуществит разгерметизацию этой ситуации, то мы сможем рассчитывать и на поставки со стороны европейских государств. До этого было негласное эмбарго по Украине из-за нежелания ссориться с Россией. Были ожидания по заморозке конфликта с тем, чтобы вновь развернуть бизнес с РФ, ведь заказы с России могут быть большими".