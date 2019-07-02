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Канада приняла важное военное решение по Украине

вторник, 02 июля 2019, 23:58
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В ближайшее время Канада займется поставками военной техники и оружия в Украину.

Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Речь идет о поставках бронетехники.

"Мы продвигаемся в вопросе поставок вооружения Украине для ее поддержки. Мы включили Украину в список стран, которым можно поставлять канадское оружие. И это - позитивный шаг", - заявил премьер Канады.

В свою очередь, Зеленский сказал, что Украина заинтересована углубить сотрудничество с Канадой в военной сфере. В частности, имеется ввиду канадская военная тренировочная миссия UNIFIER, которая будет действовать в Украине до 2022 года.

"Особенно этот вопрос встает в контексте невыполнения Россией решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению наших 24 моряков и возвращению захваченных украинских кораблей", - отметил он.

Как сообщалось, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон.

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