Канада приняла важное военное решение по Украине

В ближайшее время Канада займется поставками военной техники и оружия в Украину.

Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Речь идет о поставках бронетехники.

"Мы продвигаемся в вопросе поставок вооружения Украине для ее поддержки. Мы включили Украину в список стран, которым можно поставлять канадское оружие. И это - позитивный шаг", - заявил премьер Канады.

В свою очередь, Зеленский сказал, что Украина заинтересована углубить сотрудничество с Канадой в военной сфере. В частности, имеется ввиду канадская военная тренировочная миссия UNIFIER, которая будет действовать в Украине до 2022 года.

"Особенно этот вопрос встает в контексте невыполнения Россией решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению наших 24 моряков и возвращению захваченных украинских кораблей", - отметил он.

Как сообщалось, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон.

Читайте также материал "Апострофа": Запад отверг первые инициативы Зеленского: что произошло на G20.