О чем Зеленский договорился с премьером Канады: главное

В Торонто (Канада) состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, переговоры выдались крайне продуктивными.

Так, политики обсудили вопросы усиления антироссийских санкций, поставки бронетехники в Украину, и развитие торгово-экономических отношений между двумя государствами.

"По нашему убеждению, очень важно, чтобы РФ действительно продемонстрировала позитивные действия. Мы и впредь твердо будем стоять с Украиной, в том числе накладывая санкции на российских чиновников", – сказал Трюдо.

Кроме того, канадский премьер раскритиковал решение Совета Европы о возвращении в свой состав делегации РФ.

"Мы были разочарованы возвращением России в Совет Европы, вопреки тому, что захваченные в Азове украинские моряки не были возвращены", – отметил он.

Зеленский же заявил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Канадой в военной сфере.

"Я думаю, можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере", – сказал президент Украины.

Также Трюдо и Зеленский договорились, что Украина и Канада будут работать над усилением двустороннего экономического сотрудничества.

"Важное место в украинско-канадских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, и мы хотели бы его усилить. Поэтому наши стороны будут работать над расширением действия двустороннего соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", – сказал президент Украины.

Правительство Канады выделит Украине 25 миллионов долларов помощи для реализации реформ по развитию демократии, а также увеличило поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Эти 25 миллионов Украина получит в течение 6 лет.

Еще одним итогом встречи стала договоренность о подписании соглашения о мобильности молодежи, которая будет способствовать обменам студентами.

"Мне бы очень хотелось, чтобы украинская молодежь могла получать в Канаде знания и опыт. Сейчас это не так просто сделать, получить канадскую визу, вы знаете, так же сложно, как достать билеты на матч НХЛ", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что такое соглашение даст возможность украинцам и канадцам приезжать по упрощенной процедуре сроком до одного года на учебу и работу.

"Второе – мы сегодня получили предложение от Канады присоединить Украину к программе Trusted Traveler, что будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду", – добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ближайшее время Канада займется поставками военной техники и оружия в Украину.