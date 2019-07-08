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Разрушенный телемост: как украинцы остановили "пробный шар" кума Путина

Реакция общества помогла остановить опасную идею российских пропагандистов

Юрий Гримчак понедельник, 8 июля 2019, 16:14
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Реакция общества помогла остановить опасную идею российских пропагандистов Фото: Youtube

Российские пропагандисты с телеканала "Россия-24" анонсировали проведение телемоста с украинским телеканалом Newsone под названием "Надо поговорить". Телеканал Newsone связывают с кумом президента РФ Владимира Путина - Виктором Медведчуком. Это вызвало волну возмущения среди граждан Украины. На скандал отреагировал президент Владимир Зеленский, который предложил президенту РФ Владимиру Путину "поговорить" не путем телемостов, а в нормандском формате, с участием президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Под влиянием общественности Newsone был вынужден отменить телемост, объяснив это угрозами в адрес журналистов. Ситуацию вокруг телемоста и предложения Зеленского, "Апостроф" попросил прокомментировать заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Про телемост

Телемост – это очередной этап гибридной войны. Когда Украину не удалось сломить военным путем, война перекинулась на информационное поле. Сейчас мы имеем попытку захвата информационного пространства Украины. На законодательном уровне с этим бороться очень трудно. Единственная зацепка заключается в том, что телеканал "Россия-24" не может работать на территории Украины даже в таком формате, что предлагается. Поэтому даже это повод для реагирования со стороны МВД или СБУ.

Итак, это был первый пробный шар. Хотели посмотреть на реакцию общества. И именно эта реакция стала главной причиной того, что телемост в конце концов отменили. Не последнюю роль в этом сыграло и обращение президента Владимира Зеленского, которое стало очень своевременным.

О нормандском формате

Идея Зеленского неплохая, но, честно говоря, у меня один вопрос – а Трамп в курсе? А Мэй готова встретиться? Поймите правильно – в дипломатии такие заявления можно делать, когда уже договорились, что будет такая встреча. Насколько мне известно, США не готовы участвовать в нормандском формате. Они полностью поддерживают Украину, но участвовать – нет. Про Великобританию я вообще молчу – они, по моему мнению, вообще ничего не собирались делать. Я не понимаю, что у них там вообще происходит с премьером.

Идея очень логичная и очень правильно артикулирована – чей Крым и кого нет на Донбассе. Но я немного опасаюсь того, будет ли у нее продолжение. Если есть договоренность, - это классно, это просто успех дипломатии Владимира Зеленского. Но если договоренностей нет, тогда это просто выступление. Причем больше внутриполитическое, чем внешнеполитическое.

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