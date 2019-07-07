Пир во время войны: в Украине разгорелся скандал из-за телемоста с пропагандистами Путина

Государственный телеканал "Россия 24" анонсировал телемост "между Россией и Украиной" под названием "Надо поговорить": с украинской стороны в проекте примет участие телеканал NewsOne.

Соответствующий анонс сделал известный пропагандист и ведущий "России 24" Дмитрий Киселев.

"Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел", - заявил он и напомнил о "незабываемом" опыте проведения телемоста между СССР и США: "Теперь - то же, но сейчас и между РФ и Украиной".

Одним из ведущих со стороны РФ будет Андрей Малахов, с украинской стороны - ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов.

"Нам надо поговорить, без посредников, без недомолвок", - отмечают ведущие будущего телемоста в видеоанонсе.

В Украине многие резко негативно восприняли идею "переговоров" при участии одного из наиболее одиозных российских телеканалов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет дал интервью российским пропагандистам, на что бурно отреагировали в сети.