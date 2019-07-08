RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

13:44
Ястремская - Чжан Шуай 0-1: онлайн видео трансляция
13:39
Немедленно ввести санкции: в "Народном фронте" отреагировали на провокацию "112 Украина" и NewsOne
13:39
NewsOne срочно отменил телемост с пропагандистами Путина: что известно
13:38
Свитолина - Мартич 0-0: онлайн видео трансляция
13:31
​Как Вакарчук и Ко протестовали против NewsOne в Киеве: видео
13:08
​В Киеве такси Uber устроило элитное ДТП: фото и видео
13:05
Появилась реакция Кремля на телемост и предложение Зеленского о встрече
13:00
Спустя год молчания певица-трансгендер Зианджа похвасталась новым имиджем
12:47
Руководство Альфа-Банка и Укрсоцбанка назвало сроки юридического слияния финучреждений
12:42
Нардеп Береза "борется" против мусорного завода, постройку которого давно опровергли в КГГА
12:41
​В Украину пришла летняя осень: кому повезет с погодой 9 июля
12:30
Кандидат в народные депутаты оказался прогульщиком сессий горсовета: отчеты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

NewsOne срочно отменил телемост с пропагандистами Путина: что известно

понедельник, 08 июля 2019, 13:39
переглянути новину українською

Телеканал NewsOne, который должен был участвовать в телемосте "между Россией и Украиной", анонсированный российским телеканалом "Россия 24", отказался от мероприятия.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с "угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких", а также из-за акций протеста возле здания телеканала в Киеве.

"Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы. Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", у Зеленского жестко отреагировали на телемост с пропагандистами Кремля.

Также СБУ срочно обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг телемоста с Россией.

Кроме того, украинский писатель предложил NewsOne правильный телемост с Россией.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Саммит Украина - ЕС в Киеве: один из результатов уже известен

В ближайшие недели Путин будет провоцировать ситуацию в Украине - генерал назвал цель

Абсолютная победа "Слуги народа" на выборах в Раду – плохо для страны - Дмитрий Гордон

Цены на электро­энергию: как новой власти не допустить коллапса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: