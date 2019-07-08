NewsOne срочно отменил телемост с пропагандистами Путина: что известно

Телеканал NewsOne, который должен был участвовать в телемосте "между Россией и Украиной", анонсированный российским телеканалом "Россия 24", отказался от мероприятия.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с "угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких", а также из-за акций протеста возле здания телеканала в Киеве.

"Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы. Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", у Зеленского жестко отреагировали на телемост с пропагандистами Кремля.

Также СБУ срочно обратилась к Зеленскому из-за скандала вокруг телемоста с Россией.

Кроме того, украинский писатель предложил NewsOne правильный телемост с Россией.