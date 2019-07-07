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Зеленский посетил зону ООС: появились интересные подробности и фото

воскресенье, 07 июля 2019, 20:10
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В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской на Донбассе.

Об этом говорится на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, на КПВВ Станица Луганская генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил Владимира Зеленского и Дональда Туска с текущей ситуацией на этом участке. Политики пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями, а также ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС.

"На территории КПВВ глава государства сделал остановку, чтобы почтить память и возложить цветы к памятному знаку украинским воинам, которые погибли в боях с русскими оккупантами. Кроме этого, высоким гостям были представлены результаты работы групп разминирования: неопровержимые доказательства российской агрессии в виде остатков вражеских боеприпасов, найденных пиротехническими группами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский лично проверил новые позиции сил ООС на участке разведения.

Также Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - сказал глава государства.

Также в сети подметили интересную деталь.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в Канаде сфотографировался с сотрудницей полиции с фамилией Зелена.

Кроме того, в пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады - Торонто.

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