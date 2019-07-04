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Под Славянском на коленях простились с погибшим на Донбассе медиком ВСУ: фото

четверг, 04 июля 2019, 20:58
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Фото: Главком

В четверг, 4 июля, на Донбассе (Былбасовка, Славянский район) простились с военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Майбородой, погибшим во время обстрела боевиками 1 июля санитарного автомобиля.

Об этом сообщает Главком.

На прощание с погибшим морским пехотинцем прибыли жители Славянска и района, боевые побратимы, участники боевых действий.

У Майбороды остались жена, двое детей и внуки. Отмечается, что Майборода, 1971 года, родом из Былбасовки, где его и похоронили.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне на коленях встречали тело убитой боевиками медика ВСУ Ирины Шевченко.

Также появилось видео, как ВСУ точными ударами разнесли два "гнезда" боевиков, отомстив за смерть медиков на Донбассе.

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