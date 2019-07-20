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Адская жара на выборы: синоптики удивили погодой на выходные

Прогноз погоды на 20 - 23 июня

Адриан Радченко суббота, 20 июля 2019, 10:08
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Прогноз погоды на 20 - 23 июня Фото: pixabay.com

В Украину снова возвращается жаркая погода. Но, по данным синоптиков, летние температуры придут всего на несколько дней, затем снова похолодание. Какой будет погода 20-23 июля, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 20 июля, дожди, местами с грозами, ожидаются на западе страны. На остальной территории синоптики прогнозируют ясную погоду.

Температура воздуха составит 25-27 градусов тепла в западных областях, +26-29 на севере, в центре и на востоке и +28-31 на юге.

Вместе с тем, на 20-21 июля в Киевской и Житомирской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В день парламентских выборов, 21 июля, дожди, как и днем ранее, будут на западе. На остальной территории синоптики ожидают сухую погоду.

Ночью ожидается +13-15 на западе, +14-17 на севере, востоке и в центре, +16-18 на юге и 17-19 градусов тепла в Крыму.

Днем будет 26-29 градусов тепла по всей стране, кроме южных областей. Там столбики термометров покажут +29-31.

Немного ухудшится погодная картина в понедельник, 22 июля. Дождевой фронт расширит свою географию - кроме западных областей дожди пройдут в северных и части центральных областей.

На западе и востоке ночью ожидается +15-17, в северных и центральных областях будет +14-16, в южных - 17-19 градусов тепла, а в Крыму ночью воздух прогреется до 20 градусов.

Днем немного холоднее будет в западных и северных областях - там столбики термометров покажут 23-25 градусов с отметкой "плюс". В центре ожидается 27-29 градусов тепла. А на востоке и юге будет настоящая жара (+29-32).

Прогноз погоды на 20 июля
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Прогноз погоды на 21 июля
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Прогноз погоды на 22 июля
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Прогноз погоды на 23 июля
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Прогноз погоды на 24 июля
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Резко изменится погода во вторник, 23 июля. Грозовой фронт накроет всю страну.

Упадет и температура воздуха по всей стране. Самая холодная ночь будет на западе и севере (+13-15). В центре ожидается 14-16 градусов тепла, а на востоке +15-18. В южных областях будет +18-21.

Днем холоднее всего будет в северных областях - 21-23 градусов тепла. На западе и в центре страны ожидается +23-25, а в южных и восточных регионах - 26-28 градусов тепла.

По данным синоптиков, грозовой фронт продержится до следующих выходных.

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