И опять дожди: кому не повезет с погодой на выходных в Украине

В субботу, 20 июля в Украине в целом без осадков, только в западных областях ожидаются кратковременные дожди с грозой.

Об этом сообщается на странице в Facebook Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха в субботу ожидается от 20 градусов в Карпатах до 31 градуса тепла у побережья моря в южных областях.

Ночью ожидается от 11 до 16 градусов. Скорость ветра будет умеренной от 3 до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 21 июля осадки ожидаются практически по всей территории западной Украины – в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и других областях региона дожди днем. Ночью здесь без осадков. Температура в западной части страны – от 26 до 28 градусов тепла.

В то же время на востоке Украины от 27 до 31 градуса, будет ясно, без осадков. В центре – Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и близлежащих областях облачно, но без осадков.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды к концу июля.