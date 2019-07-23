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Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Прогноз погоды на 23 - 27 июля

Адриан Радченко вторник, 23 июля 2019, 08:32
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Прогноз погоды на 23 - 27 июля Фото: pixabay.com

После жарких выходных в Украину возвращается дождливая погода, которая принесет незначительное похолодание. О погоде на последнюю неделю июля узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 23 июля, по всей стране ожидаются дожди с грозами.

Холоднее всего будет в Ивано-Франковской области, где столбики термометров покажут 20-22 градусов тепла. В целом на западе будет +21-24. Такая же температура будет и в северных областях. В центре ожидается +23-25, а на юге +26-29. Теплее всего будет жителям востока и Крыма - солнышко прогреется до 29-31 градуса с отметкой "плюс".

Отметим, что в южных, восточных регионах, а также в Сичеславской области объявлен желтый уровень опасности. Здесь ожидаются сильные грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, в южных, восточных, центральных регионах, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях объявлен чрезвычайный оранжевый уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 23 июля
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Прогноз погоды на 24 июля
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Прогноз погоды на 25 июля
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Прогноз погоды на 26 июля
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Прогноз погоды на 27 июля
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В среду, 24 июля, грозовой фронт уйдет с западного региона, но и там пройдут дожди. На остальной территории - дожди с грозами.

Ночью будет +12-15 на западе, +14-16 в центре и на севере, + 15-17 на востоке, +16-18 в южных областях и 17-19 градусов тепла в Крыму.

Днем ожидается +23-25 на западе, в центре и на севере, +24-26 на востоке и 26-28 градусов тепла в южных областях.

Аналогичная погодная картина будет наблюдаться и в четверг, 25 июля - дожди на западе, и грозовой фронт на остальной территории.

В пятницу, 26 июля, дожди с грозами снова накроют всю страну. Тем не менее, на западе потеплеет. Там днем будет 25-28, а местами 29 градусов тепла. В северных областях ожидается +25-27. На востоке и в центре синоптики прогнозируют +23-26. На юге будет 26-28 градусов с отметкой "плюс".

На выходные, 27-28 июля, синоптики прогнозируют безоблачную погоду на западе, и кратковременные дожди с грозами на остальной территории.

Теплее всего также будет на западе. Днем столбики термометров покажут +26-28. На севере, в центре и на юге будет +25-27, а на востоке ожидается +23-26.

По прогнозам синоптиков, такая погода ожидается до конца месяца.

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