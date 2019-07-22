Дожди и солнце: синоптик рассказала, к каким "сюрпризам" готовиться украинцам

Во вторник, 23 июля, в Украине ожидается комфортная летняя погода с осадками.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"23 июля, в Украине ожидается прекрасная погода - с летними дождями, комфортным теплом и свежим северо-западным ветром. Кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем. Наименьшая вероятность осадков будет на крайнем востоке Украины", - пишет она.

Также она прокомментировала в температурных показателях на территории страны.

"Температура воздуха несколько снизится. В течение вторника ожидается + 22 + 26 градусов, на Западе + 18 + 24 градуса, на юге и востоке + 26 + 29, местами до +30 градусов", - отметила синоптик.

Отдельно Наталья Диденко рассказала о погоде в Киеве, где ожидаются существенные осадки с грозами.

"В Киеве 23-го июля существенные осадки - вряд солнце плюс периодические незначительные дожди, местами с грозами", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", раньше синоптик предупредила украинцев, что присутствие атмосферного фронта на территории страны – с центра до крайнего запада, приведет к ощутимым осадкам.