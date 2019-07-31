Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

В Трускавце, куда команда зеленых (в обоих смыслах этого слова) "Слуг народа" отправилась на тренинг-спасение "Я депутат. Что мне теперь делать?", произошел казус, который, кажется, расставил все точки над "і" в истории с новой украинской политикой.

Пока все наивно переживали о том, что в Верховную Раду на досрочных выборах попало множество не пойми кого, кто получит доступ, к какой-никакой, а власти, оказалось, что в команде президента Владимира Зеленского, все давно просчитали наперед. Даже если ты нардеп – ты никто. Интересная получается, конструкция: кто там у нас "Слуга народа? А никто… Кажется, украинцы голосовали немного за другое.

"Апостроф" рассказывает о казусе советника Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева и анализирует реакцию сети на его фразу.



Вы все г*вно (но не совсем)



Так, по данным издания "Страна", во время выступления с лекцией перед депутатами, Потураев, не выбирая слов, популярно объяснил новоизбранным нардепам, что они вообщем-то "никто".

"Вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет... Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский ... Все вы - политически никто", - заявил среди прочего Потураев.

Интересно, а как это вообще коррелируется с заявлением Зеленского о том, что каждый украинец – это президент Украины. И получается ли из этого, что и сам президент… никто?

Стоит отметить, что "Слугам" вот это "никто" тоже не особо пришлось по душе. Некоторые даже обиделись.

"...начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких как Потураев на работу в приличное место не возьмут", - рассказал источник.



Выборы выиграл не Зеленский, а…

Тем временем комментаторы в сети разрываются между нравственным "да что ж это такое" и едким гоголевским "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".

В частности, политолог Алексей Голобуцкий отмечает, что по сути, Потураев прав. Выборы от СН могла выиграть даже ложка…

В сети также вспомнили, что же так сильно напоминает пафосный спич Потураева.

Есть еще один вариант, который, мы не исключаем, мог звучать в голове у советника президента.



Осторожно, нецензурно!



Тем временем пользователи отмечают, что дело даже не в Зеленском.

"Да нет. Не Зеленский выиграл выборы, а Голобородько. Именно Зеленский – ничто", - написала Иванна Тук.

Также пользователи удивляются тем людям, которые считают, что Потураев – не прав.