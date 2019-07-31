RU  UA  EN

среда, 31 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Если "Слуги народа" - никто, то кто же президент?

Дмитрий Иванческул среда, 31 июля 2019, 18:14
читати статтю українською
Если "Слуги народа" - никто, то кто же президент? Владимир Зеленский УП

В Трускавце, куда команда зеленых (в обоих смыслах этого слова) "Слуг народа" отправилась на тренинг-спасение "Я депутат. Что мне теперь делать?", произошел казус, который, кажется, расставил все точки над "і" в истории с новой украинской политикой.

Пока все наивно переживали о том, что в Верховную Раду на досрочных выборах попало множество не пойми кого, кто получит доступ, к какой-никакой, а власти, оказалось, что в команде президента Владимира Зеленского, все давно просчитали наперед. Даже если ты нардеп – ты никто. Интересная получается, конструкция: кто там у нас "Слуга народа? А никто… Кажется, украинцы голосовали немного за другое.

"Апостроф" рассказывает о казусе советника Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева и анализирует реакцию сети на его фразу.

Вы все г*вно (но не совсем)

Так, по данным издания "Страна", во время выступления с лекцией перед депутатами, Потураев, не выбирая слов, популярно объяснил новоизбранным нардепам, что они вообщем-то "никто".

"Вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет... Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский ... Все вы - политически никто", - заявил среди прочего Потураев.

Интересно, а как это вообще коррелируется с заявлением Зеленского о том, что каждый украинец – это президент Украины. И получается ли из этого, что и сам президент… никто?

Стоит отметить, что "Слугам" вот это "никто" тоже не особо пришлось по душе. Некоторые даже обиделись.

"...начали уточнять, а кто такой вообще Потураев, который говорит, что мы никто? Многие депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких как Потураев на работу в приличное место не возьмут", - рассказал источник.

Выборы выиграл не Зеленский, а…

Тем временем комментаторы в сети разрываются между нравственным "да что ж это такое" и едким гоголевским "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива".

В частности, политолог Алексей Голобуцкий отмечает, что по сути, Потураев прав. Выборы от СН могла выиграть даже ложка…

В сети также вспомнили, что же так сильно напоминает пафосный спич Потураева.

Есть еще один вариант, который, мы не исключаем, мог звучать в голове у советника президента.

Осторожно, нецензурно!

Тем временем пользователи отмечают, что дело даже не в Зеленском.

"Да нет. Не Зеленский выиграл выборы, а Голобородько. Именно Зеленский – ничто", - написала Иванна Тук.

Также пользователи удивляются тем людям, которые считают, что Потураев – не прав.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

Апостроф рассказывает, как обстоят дела на популярных курортах Украины и в оккупированном Крыму

"Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского

Какие опасности скрыты за идеями президента Зеленского - диджитализацией и государством в смартфоне, - разбирался Апостроф

Резкое похолодание до +8: появился удивительный прогноз на начало августа

Концовка июля и начало августа будут прохладными, а ночи - и вовсе холодными

Новости

31 июля

20:12
Душистый пирог с абрикосами: простой пошаговый рецепт десерта к чаю
20:02
Скандальное заявление советника Зеленского на тренинге в Трускавце высмеяли фотожабами
19:54
Распродажа страны: в "Оппозиционной платформе - За жизнь" раскритиковали планы команды Зеленского по приватизации
19:45
США готовятся жестко наказать Россию за "Северный поток": детали
19:31
Боевики стягивают танки и "Грады": появились тревожные данные с Донбасса
19:30
Нардеп "Слуги народа" Бужанский публично оскорбил несогласного с ним эксперта: детали
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: